Госдума одобрила в третьем окончательном чтении закон о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды. Трансляция пленарного заседания ведётся на сайте нижней палаты парламента. Предыдущее чтение законопроект прошел накануне.

Поправки предполагают, что первый случай размещения разжигающих, по мнению суда, ненависть материалов в Сети будет наказываться в административном порядке, а в уголовном – только если это повторится в течение года после первого случая. Такую формулировку предложил Владимир Путин.

Cмягчить "экстремисткую" статью Уголовного кодекса, по которой в России регулярно выносят приговоры авторам постов в социальных сетях и оппозиционным активистам, неоднократно требовали правозащитники и общественные организации. Против нее проводились акции протеста в городах России.