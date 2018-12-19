Госдума одобрила в третьем окончательном чтении закон о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды. Трансляция пленарного заседания ведётся на сайте нижней палаты парламента. Предыдущее чтение законопроект прошел накануне.
Поправки предполагают, что первый случай размещения разжигающих, по мнению суда, ненависть материалов в Сети будет наказываться в административном порядке, а в уголовном – только если это повторится в течение года после первого случая. Такую формулировку предложил Владимир Путин.
- Cмягчить "экстремисткую" статью Уголовного кодекса, по которой в России регулярно выносят приговоры авторам постов в социальных сетях и оппозиционным активистам, неоднократно требовали правозащитники и общественные организации. Против нее проводились акции протеста в городах России.
- В Совете по правам человека предлагали отменить уголовное наказание по 282-й статье, сохранив его лишь для экстремистских преступлений, связанных с насилием.
- За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. Во время прямой линии 7 июня российский президент Владимир Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда".
- После смягчения уголовной статьи предыдущие приговоры по ней будут пересмотрены.
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