В Иркутске возобновили расследование дела о пытках женщины в полиции

В Иркутске Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела в отношении троих полицейских, которых обвиняют в пытках током многодетной матери. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

В апреле следователи закрыли дело о пытках Марины Рузаевой, спустя полтора года после начала расследования. В сентябре суд отказался рассматривать жалобу пострадавшей на бездействие правоохранительных органов.

Жительница города Усолье-Сибирское в Иркутской области Марина Рузаева больше 2 лет пытается привлечь к ответственности полицейских, которые пытали ее в участке. По словам потерпевшей, ее пять с половиной часов избивали в усольском отделении полиции с применением электрошокера, заставляя признаться в убийстве соседа.

Правозащитникам Иркутска удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении майора Дениса Самойлова и оперативных сотрудников Александра Корбута и Станислава Гольченко, но в суд оно так и не попало.