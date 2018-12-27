"Яндекс" перестал выдавать в поиске сайт мессенджера Telegram

Поисковик "Яндекса" перестал показывать официальную страницу мессенджера Telegram — telegram.org. Об этом пишет The Bell со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".

Сайт telegram.org появляется первым при запросе "Telegram" в выдаче Google. "Яндекс" вообще не показывает эту страницу.

В пресс-службе "Яндекса" телеграм-каналу "Код Дурова" сообщили, что поисковик убирает ссылки из выдачи после попадания в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически. "Яндекс" убирает ссылки по мере получения новых данных, сказал представитель компании.

Ссылка на заблокированный ресурс отсутствует только у российских пользователей.

Российские поисковики Mail.ru и "Спутник" перестали выдавать в результатах поиска сайт telegram.org еще в мае 2018 года.

Сайт telegram.org внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомназдора решением Таганского суда Москвы, который 13 апреля постановил заблокировать доступ к мессенджеру в России за отказ предоставить данные пользователей ФСБ.

С 1 ноября в России вступил в силу закон, запрещающий поисковикам выдавать ссылки на запрещенные сайты. В начале декабря Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ соблюдать этот закон.