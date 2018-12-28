Защита Царнаева просит отменить смертный приговор за теракт в Бостоне

Адвокаты Джохара Царнаева, приговорённого в США к смертной казни за теракт в Бостоне, попросили апелляционный суд отменить приговор. Об этом сообщает NBC.

По мнению адвокатов, суд не обеспечил беспристрастность расследования, оставив рассмотрение дела в городе, где произошёл инцидент. "В свете характера преступления присяжные из бостонского муниципального района не были способны беспристрастно решить это дело", - цитирует NBC заявление защитников.

Представители Царнаева также отметили, что двое присяжных не могли участвовать в процессе, так как они солгали во время отбора членов жюри. В частности, они скрыли от судьи свои сообщения в социальных сетях о суде над Царнаевым.

По мнению адвокатов, Джохар Царнаев – добрый человек. А в совершении теракта виноват его старший брат Тамерлан Царнаев. Защитники утверждают, что именно он повлиял на Джохара, "завербовав" его.

15 апреля 2013 года выходцы из Чечни Тамерлан и Джохар Царнаев устроили взрывы на марафоне в Бостоне. Три человека погибли, 264 получили ранения. Тамерлана Царнаева застрелили полицейские. Джохара Царнаева в 2015 году приговорили к смертной казни. Американская пресса сообщала, что он хотел сотрудничать со следствием в обмен на пожизненное заключение, но ему отказали.