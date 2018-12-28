Москва закроет единственное отделение психотерапии для онкобольных

Москва закрывает единственное единственное на 15-миллионый город отделение психотерапии для онкобольных. Оно расположено в больнице имени братьев Бахрушиных неподалёку от парка “Сокольники”. Психотерапия не оплачивается из фонда обязательного медстрахования, а городской бюджет денег на неё не нашёл. Под петицией в защиту отделения подписались 113 тысяч человек.

Психотерапевтическое отделение в больнице им. братьев Бахрушиных существует с 1994 года. В последние семь лет оно переориентировалось на работу с пациентами с онкологическими заболеваниями, рассказывает "Медуза". Раковые больные в России болезненно переживают своё состояние, у них возникают психологические проблемы и нарушения. При этом на системном уровне государство этой проблемой не занимается. Заведующая отделением психотерапии Оксана Чвилева утверждает, что её отделение – единственное на всю Москву. Ежемесячно оно помогало примерно 300 пациентам.

С января отделение будет закрыто. Психологи останутся работать в больнице, но не в составе отдельного подразделения. Согласно рассказу Чвилевой, это лишит пациентов возможности получать направление на специализированную помощь, а без врача-психотерапевта медицинский психолог не сможет назначить медикаментозную терапию. Врач рассказывает, что ей предлагали остаться в больнице на другой должности, а прежней работой заниматься в свободное время. В то же время человек, представившийся сотрудником больницы, рассказал пациентам, что Чвилевой предлагали остаться в больнице с должностью психотерапевта по совместительству.

Под петицией в защиту отделения подписались 113 тысяч человек. Из них более ста человек – бывшие и действующие пациенты отделения. В мэрии утверждают, что изменения в больнице не приведут к прекращению психотерапевтической помощи онкобольным. “Планируются некоторые структурные изменения, но они носят технический характер […] Врачи, которые и ранее принимали пациентов, по-прежнему будут оказывать им помощь в полном объеме”, – сообщает сайт департамента здравоохранения.

Борьбу с онкологическими заболеваниями государство называет одним из своих приоритетов. О необходимости подготовить и реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологией заявлял президент Путин. В январе 2018 года Министерство здравоохранения РФ объявило о разработке Национальной онкологической программы, которая должна будет действовать до 2030 года. В рамках нацпроекта в ближайшие три года в фонд обязательного медицинского страхования из федерального бюджета будет направлено 330 миллиардов рублей. На психотерапию эти деньги не пойдут.