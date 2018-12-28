В Петербурге арестовали автора акции "Исчезающая Конституция"

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на 12 суток автора акции "Исчезающая Конституция" Тимура Расулова, обвинив его в нецензурной брани во время другого судебного заседания. Адвоката правозащитной группы "Агора" Виталия Черкасова из зала суда удалили, отклонив все ходатайства защиты.

В начале декабря Расулову назначили 100 часов обязательных работ за акцию "Исчезающая Конституция". Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

После заседания между активистом и судебными приставами произошел конфликт. Расулова грубо задержали, заломив ему руки за спину. Позже его отпустили, выписав протокол о мелком хулиганстве.

Акция "Исчезающая Конституция Российской Федерации" прошла в начале октября на Сенатской площади Санкт-Петербурга. У здания Конституционного суда появилась картина, представляющая из себя обложку основного закона страны, помещенную в золотую раму и пропущенную через измельчитель бумаги.​

Картину повесили активисты движения "Время", протестуя таким образом против попрания Конституции, от которой, по их мнению, и без того "практически ничего не осталось".