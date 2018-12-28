Ракета под ёлку. "Новогодний подарок стране" от В.В.Путина

26 декабря Минобороны провело пуск ракеты новой гиперзвуковой системы "Авангард". Как утверждают в Кремле, ракета, запущенная из Оренбургской области по личной команде Владимира Путина, поразила назначенную цель в Камчатском крае. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что боевой блок способен развивать скорость до 27 Махов (около 33000 км/ч), вследствие чего его не сможет сбить ни одна противоракета. Президент назвал успешное испытание ракеты "замечательным подарком стране к Новому году".

Александр Шубин

Теперь в моде такие подарки на Новый год...

Николай Руденский

Это как муж, который дарит жене на день рождения охотничье ружье.

Наталья Маршалкович

Я Толику на день рождения купила тюлевые занавески - обалдеть (с)

Кирилл Шулика

Лучше бы он книги подарил что ли, я не знаю... Так потратился на подарок, ну зачем так!

Сергей Бадамшин

А можно в следущий раз мне галстук?

Виктор Собинин

Других подарков у него для нас нет.

Александр Тихомиров

Это существо на Новый год дарит стране ракетную систему...

Стране, где 50% работающего населения нищие. Стране, где какое-то подобие социальных гарантий имеют только силовики, а остальные выживают как могут. Стране, где миллиардерами за последние 20 лет стали только его личные друзья, сослуживцы и его сообщники.

Михаил Кондаков

Круууто!!! Теперь деньги налогоплательщиков будут вылетать на ветер с гиперзвуковой скоростью! Меня пучит от гордости за Россию!

Алексей Балакирев

Ну а мне понравилось( Я с детства люблю засыпать с мыслью о смерти, меня успокаивает.

Сергей Жильцов

Каждый подарок Путина приближает нас к вратам рая.

Вячеслав Шилов

Себе, наверное, бункер подарил.

Юрий Альберт

Еще недавно тут в фб спорили, какой у нас на дворе год - семнадцатый, тридцать третий или тридцать седьмой. Судя по разговорам о Вундерваффе - уже тысяча девятьсот сорок третий.

Алена Солнцева

Я понимаю, что у меня в друзьях в основном творческие личности и нервные барышни и журналисты, но вдруг есть кто-то, кто объяснит мне с технической точки зрения, почему президент моей страны сообщает, что лучшим подарком гражданам на новый год стала ядерная ракета, с непредсказуемой траекторией, против которой, по его словам, нет никакой защиты.

Удовлетворенно улыбаясь, Путин сказал, что "никто нас не слушал", но теперь будут вынуждены.

Но что мы хотим сказать миру? - подумала я. - Ведь единственное послание, которое я слышу от власти -- это желание диктовать свои условия миру. Но какие условия?

Белоруссия теперь входит в состав России, у нас будет общая валюта, общий президент (и я кажется знаю, кто:)), и общий парламент). При этом Казахстан, кажется, отползает к Китаю. Может, теперь его оставят вод нашим ядерным зонтиком? И часть Украины? И Преднестровье? И Абхазию?

Короче, я понимаю, что угроза устроить армагеддон довольно убедительная, но что дальше? Чего хочет та группа, что стоит у власти в России?

Сергей Попов

Не могу себе представить, чтобы кто-то из руководителей СССР заявил такое.

Не могу представить, чтобы Ельцин подобное брякнул, даже по пьяни, перед самым мирным и самым любимым праздником в России.

Всё лучше понимаю Бабченко, который мечтает въехать в Москву на "Абрамсе".

Михаил Соколов

Других успехов у него нет

Есть и комментаторы, которых "подарок" искренне радует.

Вячеслав Гаращенко

Плохая новость. К сожалению, заявленная ранее расчётная скорость боевых блоков системы "Авангард", в 20 махов, оказалась ошибочной. На самом деле испытания показали, что система "Авангард" по скорости боевых блоков, не соответствует ранее заявленной, так как реальная скорость оказалась 27 махов :) И это очень плохая новость, для "наших заокеанских партнёров", к их огромному сожалению, специалисты которых, ещё пол года назад, уверенно говорили, что "такой комплекс - это блеф", потому что "в мире нет материалов, способных выдержать температуру плазмы на таких скоростях в атмосфере". Ну "в мире может и нет", а в России, есть :)

Остальные пытаются разобраться, что такое "27 махов" и как заявленные свойства ракеты соотносятся с реальностью.

Михаил Шнейдер

«Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 Махам. Около 27 Махов он набрал скорость. Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить», — отметил вице-премьер. Также Борисов добавил, что невозможно спрогнозировать, где «Авангард» будет в следующий момент времени.

"Да мы и сами не можем понять", - добавил он.

Ева Канторович

Сегодня прочла о новой российской ракете “Авангард”, которую никто не может сбить из за того, что она летит со скоростью 20 Махов. В Пентагоне со слов россиян, уже признали их, россиян, превосходство.

Взяла калькулятор.

Скорость полёта баллистической ракеты составляет 7.9 км в секунду.

Скорость 1 мах равна 1224 километров в час.

20 махов равно 24 480 километров в час.

В одном часе 3600 секунд. Значит скорость новой российской ракеты «Авангард» равна 6.8 километров в секунду, что равно скорости обычной баллистической ракеты изобретённой Вернером фон Брауном.

Мне хватило 2 минут. Представляю как над кремлёвскими дегенератами ржут в Пентагоне.

Сергей Возчиков

7,9 км/с не столько скорость полёта баллистической ракеты, сколько первая космическая скорость.

Максимальная скорость полёта Фау-2 — до 1,7 км/с (6120 км/ч).

[Ева Канторович] в теме "не сечёт", что не отменяет её выводов

Эль Мюрид

Про 20 Махов - не шутка, эта немыслимая цифирь прошла по всем официальным сообщениям: "...Оружие представляет собой крылатый блок, который, стартуя с помощью баллистической ракеты, идет к цели в плотных слоях атмосферы со скоростью, превышающей скорость звука примерно в 20 раз..." Там на самом деле и помимо Махов вопросов не счесть, но они просто бросаются в глаза сразу.



Дело вот в чем. Есть такая наука - теплотехника, которая изучает помимо всего прочего и действие теплоты на конструктивные параметры работы механизмов, агрегатов и техники вообще.



В рамках этой науки изучается в том числе и воздействие тепла на конструкцию ракет в зависимости от скорости ее движения на разных высотах. Понятно, что чем выше скорость, тем сильнее нагревается обшивка и сама ракета (или ее блоки). А вот на сколько нагревается - это и изучается в рамках теплотехнических расчетов.

[...] При скоростях в пределах 10 Махов в плотных слоях атмосферы нагрев конструкции может достигать значений под 6 тысяч градусов Кельвина. Там есть нюансы, что нагрев до такого уровня происходит не по всей конструкции, а лишь на отдельных ее точках, тепло немного рассеивается потоком воздуха, неравномерный нагрев конструкции тоже позволяет слегка "сбрасывать" температуру, но в среднем реальная ракета нагревается до температуры, примерно на 20% ниже указанных в таблице величин. [...] Так что 10 Махов - это 4 тысячи Кельвинов.



[...] А если скорость еще выше? Законный вопрос. Да потому что температура плавления самого тугоплавкого металла - вольфрама - 3420 по Цельсию. Ну, почти те самые 4 тысячи Кельвинов. [...] Нет такого материала, который выдержит движение ракеты в плотных слоях со скоростью выше 10 Махов. Технически задача все равно возникает - когда нужно спустить, скажем, космонавтов в капсуле. Решается задача непросто, но логично - делается несколько оболочек, они последовательно выгорают, и пока они горят, спускаемый аппарат успевает затормозить о плотные слои до приемлемых значений скорости. Тонкость в том, что во время спуска на таких скоростях аппарат принципиально неуправляем - нет возможности прикрутить к нему рули, они тоже сгорят на таких скоростях как здрасьте.



Примерно поняв, о чем речь, вернемся к очередному путинскому мультфильму. Нам заливают, что эта вундервафля не просто летит со скоростью в 20 Махов в плотных слоях атмосферы, но еще и способна маневрировать, покрывая противоракеты супостата, как породистый бык - подопечное стадо коров. Двадцать Махов, Карл! Двадцать! В управляемом режиме! Маневрируя! В плотных слоях атмосферы! Это не я сказал - а официальный источник министерства обороны. Телеканал "Звезда".



Учитывая, что законы физики и теплотехники здесь явно лишние, остается предположить, что по всей видимости, что-то сегодня точно взлетало. Возможно, даже куда-то долетело. Но все остальные подробности выглядят слишком фантастически, чтобы бросать чепчики вверх.



Из открытых источников, кстати, известно, что параметры изделия 4202 (так называется этот проект) существенно скромнее. Максимальная скорость - 14-15 Мах (в космосе), возле цели (то есть, в тех самых плотных слоях) - порядка 6 Мах, что выглядит уже вполне вменяемо, чем победные рапорты главнокомандующему и лапша на уши нам всем. Но главное - напоследок. Этот самый "Авангард" предназначен для использования вместе с ракетой-носителем "Сармат" (РС-28). Той самой, которая профигурировала в путинском мультфильме в виде броскового макета.

А это означает, что пока нет "Сармата" - ни о каких войсках речи нет и быть не может. Чем-то всё это напоминает печально известную "Армату". По Красной площади прокатили, пообещали к концу 18 года 2300 штук в войсках, на чем история и закончилась.



Вывод из сказанного прост. Фуфло. Что еще можно ждать от Путина-то? (Извините за мой французский.) Штаты на днях испытали что-то свое гиперзвуковое - прошла команда продемонстрировать наше достижение. Ну вот и продемонстрировали. Что нашли, то и продемонстрировали. Остальное радостно нарисовала пропаганда. Картинка - наше всё

Сергей Серегин

Комплекс из сомнительной эффективности боеголовки и списанной ракеты Стилет, это смешно... Авангард это боеголовка с активным подруливанием и созданием при падении боеголовки из космоса горизонтальной составляющей скорости. Так вот, на самом деле, боеголовка максимально эффективна, как раз если падает строго вертикально. А горизонтальную скорость придают для гашения вертикальной составляющей, что бы заряд не сгорел в атмосфере. При советах рассчитали, что пассивное (без спец. двигателей, которые увеличивают вес) подруливание эффективнее активного. Поскольку одной ракетой-носителем можно забросить большее число боеголовок и ложных целей. Так что этот блок - боеголовка Авангард - старый, отвергнутый советский проект. Но главное даже не это. А то, что нет ракеты. Испытания Авангарда проведены на старых, советских ракетах СС19 Стилет - УР-100Н, давно снятых с вооружения, но не утилизированных. Вместо утилизации их запустили с этим блоком. А новой ракеты, аналогичной Стилет или, что более важно, Сатана - СС18-Воевода, таких ракет у РФ нет и не будет. Сармат с жидкостными двигателями так и не сделали. А все твердотопливные ракеты линейки Тополь-Ярс, они куда менее мощные и не могут, например, лететь через Южный полюс. Как это могли ракеты Сатана, чем и наводили ужас на США. Поскольку в 2018 ракеты Сатана после 30 лет службы утилизированы, а они составляли основу ядерных сил РФ, ракет Сармат нет и не будет, страна фактически безоружна перед США. Потому Трамп и выходит из договора РМСД , ему больше нечего боятся, он делает что хочет.

Ранее в декабре США признали, что если у России действительно имеется на вооружении гиперзвуковое оружие, оно может представлять реальную угрозу. Но пока успешность тестов не подтверждена независимыми источниками, невозможно с уверенностью утверждать, что система "Авангард" работает так, как заявлено, пишет американское издание Engadget.

Алексей Пономарёв

Совсем не могу понять причин радости патриотов.

Допустим, российская ракета с ядерным боезарядом действительно может долететь незамеченной до города Вашингтон и даже его взорвать.



А что дальше?



Россия выйдет из международной изоляции? У нас случится местное самоуправление? Произойдет резкий экономический подъем с развитием конкурентной экономики? Снизятся цены на бензин и упадут тарифы ЖКХ? Вновь вернут право выходить на пенсию?



Что хорошего случится, после того, как мы превратим в радиоактивную пыль город Вашингтон?

Альфред Кох

Все эти "гиперзвуковые" восторги Путина свидетельствуют лишь о том, что он совершенно не понимает механизма гонки вооружений.

Он думает, что запустив эту (пусть даже на первом шаге чисто компьютерную) пугалку, он просто "умоет" американцев. Да еще и покрасуется перед всем белым светом. Он не понимает, что он делает подарок Пентагону и всему американскому ВПК. Нет ничего более желанного для них, чем такая страшилка от русских.

Скоро за океаном про нее расскажут столько "жутких" подробностей, что Конгресс визжа от хорошо управляемого "страха" проголосует за новые ассигнования на перевооружение. Причем полное и всех родов войск.

А на следующем шаге к нему (к Путину) в кабинет придут грустные чекисты с военными и, пряча глаза, скажут, что наша карта бита, что американцы нашли противоядие и теперь уж деваться некуда - надо выделять деньги на разработку ракеты против этого противоядия...

И маховик гонки вооружений начнет раскручиваться все сильнее и сильнее. А он, слабый и недалекий старикашка, совершенно точно не в силах будет его остановить. Тем более, что доклады разведки будут все страшнее и страшнее, и "правды" в них будет все больше и больше (уж американцы постараются организовать правильные и впечатляющие утечки информации).

А денег на эти забавы будет меньше и меньше. А нужно их будет все больше и больше....

Отгадайте: у кого они быстрее кончатся? Как говорится: ловкость рук - и никакого мошенства. И не надо никакой войны, первого удара, второго удара... Россия сама себя без штанов оставит...

П.С. Неужели ему невдомек, что сценарий, по которому он сейчас шпарит с таким энтузиазмом, написан в Вашингтоне?

В случае, если "Авангард" окажется неспособен уничтожить США, у России в запасе есть и другие виды супероружия. Например, газета "Военно-промышленный курьер" совсем недавно опубликовала статью "Цунами с прицелом на Вашингтон", в которой описывается способ затопить Северную Америку, повернув вспять Гольфстрим с помощью термоядерного взрыва:

Прорыв радиальной дайки вулкана с помощью термоядерного заряда обрушит юго-западный склон с ледником в океан. Возникший оползень создаст напор воды в котловине Ирмингерского моря до Лабрадорского шельфа, где глубина на крае – 300 метров, в каньоне – больше двух километров. Тем самым получим длинную волну в юго-западном направлении. Насколько далеко она продвинется по оси Мирамиши – Вашингтон, зависит от напора. <...>

Столь колоссальный напор повергнет Гольфстрим вспять. Вслед за суперцунами арктические воды втянутся через Датский пролив на юг Атлантического океана и вызовут необратимые изменения климата, сравнимые с «ядерной зимой».

Автор статьи - не только военный эксперт, но и поэт.

Сергей Немалевич

Автор - Чоро Тукембаев, оказывается, пишет не только смелые военные стратегии, но и стихи, в основном в жанре "гражданской лирики": "Трамп с супругой", "Ода Эрдогану", "Письмо Путину и Яровой".

Миром правит капитал,

А над миром Эрдоган

Не боится никого,

Не сравнится с ним никто!

Всех умом завоевал,

А евреев и армян,

Россиян (?!! - прим.) и англичан

Сбросит в море-океан!

Или:

Итак, для управления страной

Со всею русской прямотой

Совместно с Ирой Яровой

Прими в Кремле закон святой:

– Держи в узде воров и знать,

Чтоб показательно карать,

Тогда душой вздохнёт народ

И веру в правду обретёт.

И вот еще:

Наталия Поклонская –

Дева гарная, броская!

Позвольте Вас мне охранять

Всю жизнь любить и обожать

До самой нежной глубины

Под вздохи-охи тишины...

Но не только политика и война волнуют автора, но и большой теннис. Имеются посвящения Шараповой, Весниной, и даже заграничному Джоковичу:

Джокер – супертеннисист!

Пусть играет всем на бис

И в Лондоне, и в США

Пусть горит его звезда!

Что подарит Дедушка Мороз, если прочитать ему это с табуретки?

В "Военно-промышленном курьере" подобные заметки появляются регулярно - мы уже писали о статье, в которой доктор военных наук Константин Сивков предлагал затопить Америку при помощи цунами, разбомбив вулкан в Йеллоустоне и места подводных разломов вблизи побережья Тихого океана.