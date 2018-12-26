В Кремле заявили об успешных испытаниях комплекса "Авангард"

В Кремле заявили об успешных испытаниях нового ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Сообщается, что приказ об испытаниях отдал лично Владимир Путин, который назвал появление у России нового вида стратегического оружия выходящим за рамки "чисто национальных интересов".

В пресс-службе Кремля утверждают, что ракета была запущена из Оренбургской области и поразила условную цель в Камчатском крае.

На прошлой неделе Путин, выступая на итоговой коллегии Министерства обороны, выразил надежду на то, что новые российские ядерные ракеты "заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике".

Тогда же российский лидер заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" прошла успешные испытания, а новый гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" уже выпускается серийно.