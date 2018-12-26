В Кремле заявили об успешных испытаниях комплекса "Авангард"

В Кремле заявили об успешных испытаниях нового ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Сообщается, что приказ об испытаниях отдал лично Владимир Путин, который назвал появление у России нового вида стратегического оружия выходящим за рамки "чисто национальных интересов".
В пресс-службе Кремля утверждают, что ракета была запущена из Оренбургской области и поразила условную цель в Камчатском крае.
На прошлой неделе Путин, выступая на итоговой коллегии Министерства обороны, выразил надежду на то, что новые российские ядерные ракеты "заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике".
Тогда же российский лидер заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" прошла успешные испытания, а новый гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" уже выпускается серийно.
- В октябре на форуме в Сочи Путин заявил, что Россия не боится конфликта с другими странами, поскольку ее армия оснащена новейшим оружием. По словам президента, Россия не будет первой наносить ядерный удар, но готова нанести его в ответ. "Мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", – добавил Путин.
- В США в настоящий момент отсутствует оборонная инфраструктура, способная противостоять разрабатываемому Россией и Китаем гиперзвуковому оружию. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Счетной палаты США (Government Accountability Office). Из документа, однако, не следует, что соответствующее вооружение уже стоит в России на боевом дежурстве.
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