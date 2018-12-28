Погранслужба Украины: запрет на въезд мужчин из РФ не отменялся

Государственная пограничная служба опровергает распространенную ранее 28 декабря информацию об отмене запрета на въезд в страну мужчинам из Российской Федерации в возрасте 16 до 60 лет. Об этом "Украинской правде" заявил 28 декабря помощник начальника Погранслужбы Украины Олег Слободян. Он отметил, что Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленный контроль за въездом иностранных граждан, в частности, россиян, после окончания срока действия военного положения.

"Мы продолжаем принимать меры усиленного контроля за въездом иностранцев в Украину. Такого (фразы об отмене запрета въезда для россиян) я никому не говорил. В поле зрения нашего внимания в первую очередь остаются граждане РФ", – сказал Слободян, информирует "Украинская правда".

В пятницу вечером некоторые СМИ, ссылаясь на Слободяна, распространили информацию, что Украина сняла запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет после завершения действия военного положения.

30 ноября Украина на время действия военного положения запретила въезд в страну для мужчин – граждан России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил глава пограничной службы Украины Петр Цыгикал.