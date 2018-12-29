Киев завил о нарушении сепаратистами "новогоднего перемирия" в Донбассе

Украина заявила о нарушении новогоднего перемирия в Донбассе. По данным Киева, в первый же день так называемого режима тишины сепаратисты из гранатометов обстреляли позиции правительственных войск у поселка Железное Донецкой области.

Всего, как утверждает Киев, за сутки сепаратисты 11 раз открывали огонь, при этом в двух случаях – из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. Один украинский военнослужащий получил ранение. "ДНР" в ответ заявляет о нарушениях перемирия со стороны правительственных войск – за сутки они якобы 17 раз открывали огонь.

Новогоднее перемирие вступило в силу сегодня ночью. Прекращение огня поддержали лидеры Германии и Франции. Всего с начала конфликта в Донбассе режим тишины объявлялся уже 25 раз. Но каждый раз стороны обвиняли друг друга в нарушении договоренностей.