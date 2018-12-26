Сколько стоят две войны?

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря встречается с членами правительства, и с представителями российских деловых кругов. Мы же встретимся с экспертами. Давление Кремля на Беларусь, расходы центра на регионы, стоимость содержания сателлитов Кремля, социально-экономические итоги 2018 года обсуждают директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич и политик Владимир Рыжков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 26 декабря в 19:05