Бизнесмен из украинского города Запорожье Руслан Филобок попытался открыть пиццерию по российской лицензии “Додо пицца”. После угроз в свой адрес и в адрес своей семьи он от этой идеи отказался. Историю рассказал в своём блоге основатель Dodo Pizza Фёдор Овчинников.
- Об открытии пиццерии “Додо пицца” в Запорожье Овчинников написал в своём фейсбуке 28 декабря. “Я точно знаю, что классный продукт и открытая политика ведения бизнеса не имеют территориальных ограничений. Не удивлю вас, если скажу, что у нас амбициозные планы по развитию в Украине” — написал он.
Запись вызвала резкую негативную реакцию у многих украинских комментаторов. Они в резкой форме протестовали против открытия российского бизнеса на Украине, в комментариях появлялись призывы сжечь пиццерию после запуска.
- 30 декабря Овчинников сообщил, что украинский предприниматель Руслан Филобок, желавший открыть пиццерию по российской лицензии, получил угрозы по отношению к себе и своей жене. Российский бизнесмен признал, что он и Филобок “недооценили ситуацию”. “У него была уверенность, что он сможет объяснить своим будущим клиентам, что люди, которые создают компании, продукты не равны государствам и политике. Он верил в то, что он создает рабочие и развивает рынок, используя передовой продукт хорошей компании”, — написал Овчинников.
- В тот же день Овчинников написал, что украинский бизнесмен отказался от идеи открытия пиццерии по российской лицензии. “Даже Руслан, будучи украинским предпринимателем, недооценил риски и ситуацию. Мое отношение к Украине и украинцам после этой истории нисколько не изменилось. Мы будем работать с предпринимателями по всему миру. Мы верим, что бизнес не имеет границ. Мы верим в партнёрство. Мы верим в доверие. Мы верим в открытость. И мы верим, что когда-то между нами все будет хорошо. Make pizza. Not war (делайте пиццу, а не войну)" — написал он.
- В 2014 году Россия аннексировала Крым. Украина обвиняет Россию в агрессии и оккупации части территории на востоке страны. В конце года в отношениях между Россией и Украиной случился очередной кризис. 25 ноября российские пограничники у берегов Крыма захватили три корабля военно-морских сил Украины, которые ранее не прошли в Азовское море через Керченский пролив. 24 моряка были задержаны и арестованы. Их обвиняют в незаконном пересечении границы. Киев заявляет о провокации Москвы и считает инцидент актом агрессии. В декабре Украина ввела новые санкции против России, а Россия — против Украины.
- При этом Россия остаётся для Украины крупным торговым партнёром. По данным статистики, в январе – июле 2018 она импортировала из России товаров и услуг на сумму более 4 млрд долларов, что составило 14,3 процентов от общего объема импорта.
- “Додо пицца” — самая большая в России сеть пиццерий. Основанная в Сыктывкаре компания за шесть лет стала крупнейшей в стране по количеству пиццерий и по выручке. Компания пытается выходить на иностранные рынки, в том числе в США, Германию и Китай. По состоянию на весну из 300 пиццерий в сети только 13 принадлежали компании, а остальные — её региональным партнёрам. Сейчас в сети 440 пиццерий, пишет Овчинников.
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