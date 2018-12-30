Бизнесмен из украинского города Запорожье Руслан Филобок попытался открыть пиццерию по российской лицензии “Додо пицца”. После угроз в свой адрес и в адрес своей семьи он от этой идеи отказался. Историю рассказал в своём блоге основатель Dodo Pizza Фёдор Овчинников.

Об открытии пиццерии “Додо пицца” в Запорожье Овчинников написал в своём фейсбуке 28 декабря. “Я точно знаю, что классный продукт и открытая политика ведения бизнеса не имеют территориальных ограничений. Не удивлю вас, если скажу, что у нас амбициозные планы по развитию в Украине” — написал он.

Запись вызвала резкую негативную реакцию у многих украинских комментаторов. Они в резкой форме протестовали против открытия российского бизнеса на Украине, в комментариях появлялись призывы сжечь пиццерию после запуска.

30 декабря Овчинников сообщил, что украинский предприниматель Руслан Филобок, желавший открыть пиццерию по российской лицензии, получил угрозы по отношению к себе и своей жене. Российский бизнесмен признал, что он и Филобок “недооценили ситуацию”. “У него была уверенность, что он сможет объяснить своим будущим клиентам, что люди, которые создают компании, продукты не равны государствам и политике. Он верил в то, что он создает рабочие и развивает рынок, используя передовой продукт хорошей компании”, — написал Овчинников.

В тот же день Овчинников написал, что украинский бизнесмен отказался от идеи открытия пиццерии по российской лицензии. “Даже Руслан, будучи украинским предпринимателем, недооценил риски и ситуацию. Мое отношение к Украине и украинцам после этой истории нисколько не изменилось. Мы будем работать с предпринимателями по всему миру. Мы верим, что бизнес не имеет границ. Мы верим в партнёрство. Мы верим в доверие. Мы верим в открытость. И мы верим, что когда-то между нами все будет хорошо. Make pizza. Not war (делайте пиццу, а не войну)" — написал он.