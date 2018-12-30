Президентские выборы в Афганистане перенесены на июль 2019

В Афганистане президентские выборы отсрочены на три месяца и, как теперь запланировано, должны будут проводиться 20 июля. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на главу Независимой избирательной комиссии. Абдул Бади Сайад заявил 30 декабря, что выборы провинциальных и районыых органов власти, а также отложенные ранее парламентские выборы в провинции Газни состоятся в тот же день, что и выборы президента.



Ранее представители Независимой избирательной комиссии признали, что рассматривают возможность отсрочки выборов, которые первоначально должны были состояться в апреле 2019 года. Причинами отсрочки назывались поздняя регистрация кандидатов и вопросы технического обеспечения голосования.



Регистрация кандидатов началась 22 декабря и, как ожидалось, должна была завершиться 2 января, однако, до сих пор желающих зарегистрироваться явно не хватает, заявил Заби Садат, представитель Независимой избирательной комиссии Афганистана.



Комиссия ещё не завершила обработку всех бюллетеней недавних парламентских выборов, прошедших в октябре. Центральные органы власти в Афганистане уже длительное время пытаются найти возможности для заключения мирного соглашения с главной оппозиционной силой страны – движением Талибан. Попытки прямых переговоров с талибами пока заканчивались неудачей. Власти рассчитывают, что мирное соглашение может быть достигнуто к апрелю 2019 года