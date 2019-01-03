Медиакорпорация РСЕ/РС обжалует в Верховном суде РФ решение о штрафе

Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода обратится в Верховный суд России с жалобой на штраф по иску министерства юстиции страны. В декабре 2018 года апелляционную жалобу РСЕ/РС на штраф в размере 100 тысяч рублей отклонил Московский городской суд. В конце августа прошлого года года жалобу РСЕ/РС на решение о штрафе также отклонил Тверской суд Москвы. По мнению этого судебного органа, корпорация не предоставила в срок министерству юстиции отчетность, "вытекающую из обязанностей неправительственной организации, выполняющей функции иностранного агента".

Исполняющая обязанности президента РСЕ/РС Дэйзи Синделар назвала решение Мосгорсуда "очередной попыткой связать нашу компанию, в особенности наших журналистов в России, по рукам и ногам". "Наша работа заключается в том, чтобы сообщать сбалансированные и объективные новости о событиях в России и мире. Утверждения о том, что наша корпорация является агентом какого-либо государства, – ложны", – добавила Синделар.

Юристы РСЕ/РС настаивают на том, что корпорация не могла подать документы в срок, указанный Минюстом – до 15 апреля 2018 года, – поскольку министерство, несмотря на неоднократные обращения в его адрес, не подготовило формы отчетности и не разъяснило вовремя точный порядок их подачи и заполнения. Порядок отчетности для "иностранных СМИ – "иностранных агентов" вступил в силу уже после истечения этого срока.

Как неоднократно подчеркивалось, вступивший в силу в декабре 2017 года закон "о СМИ – иностранных агентах" ставил перед собой политические цели: из всех иностранных средств массовой информации, работающих в России, только СМИ, финансирование которых осуществляется на основании грантов Конгресса США, наделены статусом "иностранных агентов". Законы США гарантируют редакционную независимость РСЕ/РС.

Российские официальные лица не раз утверждали, что "закон о СМИ – иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации телеканала RT в качестве "иностранного агента". При этом РСЕ/РС была лишена возможностей эфирного вещания после изменений, внесенных в закон "О СМИ" еще в 2012 году, с того же времени корпорация перестала считаться российским средством массовой информации. В США "иностранными агентами" могут быть признаны только национальные (американские) компании, а в случае с РСЕ/РС "иностранным агентом" признана иностранная для России компания. По мнению американской стороны, власти России используют свой закон об "иностранных агентах", чтобы воспрепятствовать прубличному выражению несогласия с их политикой и свободному обмену идеями.

В опубликованный министерством юстиции список средств массовой информации, которым присвоен статус "иностранного агента", внесены "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода, включая ее Русскую службу, русскоязычный телеканал "Настоящее время", работа которого ведется на основе сотрудничества между РСЕ/РС и "Голосом Америки", и еще несколько медиа-проектов корпорации, рассчитанных в основном на российскую и русскоязычную аудиторию.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – некоммерческая медиакорпорация, финансируемая за счет грантов, предоставляемых Конгрессом США, распространяющая информацию на различных платформах (интернет, радио, телевидение, видео) для аудитории в 20 странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока на 25 языках. Русская служба Радио Свобода начала свою работу в 1953 году.