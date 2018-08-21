Суд в Москве отклонил апелляцию медиа-корпорации РСЕ/РС

В Москве Тверской суд сегодня отклонил апелляционную жалобу медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода на решение мирового судьи о штрафе в размере 100 тысяч рублей по иску Министерства юстиции России.

По мнению ведомства, корпорация не предоставила в срок министерству отчетность, "вытекающую из обязанностей неправительственной организации, выполняющей функции иностранного агента".

Юристы РСЕ/РС настаивают на том, что корпорация не могла подать документы в срок, указанный Минюстом – до 15 апреля 2018 года –поскольку министерство, несмотря на неоднократные обращения, не подготовило формы отчетности и не разъяснило вовремя точный порядок их подачи и заполнения. Порядок отчетности для иностранных СМИ – "иностранных агентов" вступил в силу уже после истечения этого срока. Несмотря на эти разъяснения, в июле мировой судья принял решение о штрафе. Руководство медиакорпорации обжаловало это решение.

"Сейчас у нас есть 10 дней, чтобы заплатить 100 тысяч рублей, а потом или оспаривать решение суда в вышестоязщей инстанции, или не делать этого", - заявил представлявший сегодня в суде интересы корпорации юрист РСЕ/РС Сергей Колчин. По его словам, Министерство юстиции только 20 июля разъяснило корпорации порядок заполнения отчетности, однако даже сейчас загрузить требуемые документы на сайт ведомства невозможно по техническим причинам.

Как заявил ранее президент РСЕ/РС Том Кент, судебное разбирательство против РСЕ/РС стало новым звеном в серии попыток российских властей помешать работе медиакорпорации и развязать кампанию подозрительности против ее журналистов. По мнению Кента, вступивший в силу в декабре прошлого года закон "о СМИ – иностранных агентах" с самого начала ставил перед собой политические цели: "Из всех иностранных средств массовой информации, работающих в России, только СМИ, финансирование которых осуществляется на основании грантов Конгресса США, наделены статусом "иностранных агентов". Только эти СМИ стали объектом запутанных и неясных требований российского закона. Мы рассматриваем этот закон как направленный исключительно против нас. Законы США гарантируют редакционную независимость нашей корпорации. Любые предположения о том, что РСЕ/РС является агентом какого-либо правительства, являются ложными" - сказал президент медиакорпорации.

Российские официальные лица многократно утверждали, что "закон о СМИ – иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации телеканала RT в качестве "иностранного агента". При этом, РСЕ/РС была лишена возможностей эфирного вещения после изменений, внесенных в закон "О СМИ" еще в 2012 году. В США "иностранными агентами" могут быть признаны только национальные компании, а в случае с РСЕ/РС "иностранным агентом" признана иностранная компания.

Руководство РСЕ/РС приветствовало бы такую ситуацию, при которой медиакорпорация действовала бы в России на тех же условиях, на которых телеканал RT работает в США. RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в России значительно ограничены.

В опубликованный Министерством юстиции список средств массовой информации, которым присвоен статус "иностранного агента", внесены "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода, медиапроекты Русской службы Радио Свобода "Фактограф" и "Сибирь.Реалии", телеканал "Настоящее время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), медиапроекты "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии".

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – некоммерческая медиакорпорация, финансируемая за счет грантов, предоставляемых Конгрессом США, распространяющая информацию на различных платформах (Интернет, радио, телевидение, видео) для аудитории в 23 странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Ближнег о Востока на 25 языках. Русская служба Радио Свобода начала свою работу в 1953 году. Американским чиновникам запрещено вмешиваться в вопросы редакционной политики.