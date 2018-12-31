Доклад: в 2018 году в мире погибли 94 журналиста

В 2018 году в мире погибли 94 работника прессы, из них 84 человека стали жертвами целенаправленных нападений. Об этом сообщили в Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists). Впервые за три года количество убитых сотрудников СМИ выросло по сравнению с предыдущим годом.

В 2017-м из-за своей профессиональной деятельности погибли 82 журналиста. Самой опасной страной для журналистов в 2018 году признан Афганистан, где были убиты 16 журналистов. Вторая в списке – Мексика (11 убитых), третья – Йемен (девять убитых).

В апреле сразу девять журналистов – среди них два сотрудника Радио Свобода/ Свободная Европа – были убиты в Кабуле, в результате двух терактов. После того, как первый смертник взорвал себя, репортеры начали снимать место происшествия. В толпе оказался еще один смертник, который маскировался под журналиста. Он привел в действие взрывное устройство, когда вокруг было много сотрудников СМИ и представителей властей.

В десятку самых небезопасных для журналистов стран вошли Соединённые Штаты – 6 место. В 2018 году в стране погибли пять сотрудников прессы. В июне в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд) мужчина открыл огонь в редакции издания Capital Gazette.