В Кемерове во вторник двое неизвестных напали на организатора митинга против пенсионной реформы и члена Либертарианской партии Валерия Казанцева.
На странице организации в соцсети ВКонтакте сообщается, что утром активиста в подъезде собственного дома избили двое мужчин. По словам Казанцева, они называли его педофилом.
В Либертарианской партии полагают, что нападение могло быть связано с недавней заказной статьей про Казанцева. Активисты также не исключают, что избиение носило заказной характер.
Казанцев возвращался домой после празднования Нового года. "В подъезде было двое бугаев, похожих на полицейских. Они напали на меня, начали бить", – сообщил активист.
- С 1 января в России вступил в силу закон, по которому возраст выхода на пенсию будет постепенно повышен до 65 лет для мужчин и 60 – для женщин.
- С момента, когда правительство России объявило о пенсионной реформе, в стране проходят различные акции против неё. Их участники неоднократно жаловались на давление со стороны властей.
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