В Магнитогорске под завалами обнаружили тело погибшего ребёнка

В Магнитогорске на месте взрыва жилого дома из-под завалов извлекли тело третьего погибшего ребёнка. Количество жертв возросло до 26, тела 19 из них уже опознали родственники, сообщает МЧС России.

По словам спасателей, им не удается установить местонахождение 15 человек, которые находятся под обломками здания. Специалисты МЧС ведут работы в левой части завалов из-за угрозы обрушения верхних этажей. Ранее спасатели демонтировали одну из стен рухнувшего подъезда, которая могла обрушится на них в любой момент.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что состояние ранее спасённого из-под завалов 11-месячного младенца тяжелое, но стабильное, угрозы его жизни нет. По её словам, мозг ребенка не повреждён, а медикам практически удалось восстановить кровоток обмороженной ноги. Скворцова отметила, что мать ребёнка находится вместе с ним.

В МЧС подчёркивают, что работы по разбору завалов и поиску людей ведутся в четыре смены. Под завалы подают тепло специальными тепловыми пушками. Ночью температура воздуха в Магнитогорске приближается к двадцати градусам мороза.

Сегодня Челябинской области день траура.

Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске рухнули перекрытия.

В Следственном комитете заявили, что подтверждений версии теракта нет, следов взрывчатых веществ на месте обрушения подъезда не обнаружено. Заявление сделали из-за сообщений в СМИ о возможном террористическом следе. В частности, источник издания Znak.com рассказал, что квартиру, в которой произошёл взрыв, за день до трагедии снял некий мужчина. Впоследствии там якобы нашли следы гексогена.

Также местные СМИ сообщили об автомобиле "Газель", который взорвался и сгорел вечером 1 января в центре Магнитогорска: якобы в микроавтобусе при перестрелке были убиты "трое террористов". В магнитогорских пабликах в соцсетях получили распространение видеозаписи, на которых – на фоне горящего автомобиля – слышны хлопки. В МВД заявили, что в микроавтобусе взорвался газовый баллон. Взрыв бытового газа остаётся приоритетной версией следствия и в случае с обрушением дома.