CNN исправил материал, в котором Крым был назван частью России

Телеканал CNN исправил материал, в котором Крым был обозначен как часть России. Это произошло после обращения посольства Украины в Вашингтоне. Под снимком салюта в Симферополе убрали упоминание России, а в подводке к фотогаллерее появилось уточнение о том, что полуостров был аннексирован в 2014 году.

В статье "Новогодние празднования по всему миру" были опубликованы фотографии фейерверков. Одно из изображений содержало подпись "В центре города запустили салют. Симферополь, Россия". Снимок сделал фотограф российского информагентства ТАСС.

На ошибку телекомпании отреагировало посольство Украины в США. "Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь - украинский город в оккупированном Россией Крыму", сказано в заявлении дипмиссии.

Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам так называемого референдума, который был проведен вопреки законодательству Украины. Киев и страны Запада считают присоединение полуострова нарушением норм международного права и ввели в отношении Кремля санкции. Москва называет аннексию "восстановлением исторической справедливости".