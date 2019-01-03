СМИ: гражданину США предъявили обвинение в шпионаже

Гражданину США Полу Уилану, задержанному в Москве 28 декабря, предъявили обвинение в шпионаже. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По его данным, Уилан вину не признаёт.

Адвокат американца Владимир Жеребенков рассказал "Интерфаксу", что защита обжаловала содержание обвиняемого под стражей и просит отпустить его под залог. По словам, Жеребенкова, апелляционная жалобу направили в Мосгорсуд. Адвокат добавил, что вид и размер залога оставлены на усмотрение суда.

Адвокат отказался от дальнейших комментариев, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия.

По данным СМИ, 48-летний Пол Уилан работает в американской компании BorgWarner. Она производит детали для автомобилей. Уилан занимает там пост директора по безопасности. СМИ также сообщают, что Уилан – морской пехотинец в отставке. Он дважды участвовал в военной кампании в Ираке, но был уволен из вооруженных сил США за воровство.

Родственники Уилана его связи с разведкой отрицают. По их словам, он приехал в Москву на свадьбу друга. Газета The Washington Post ранее сообщила, что задержанный мог общаться на русском языке и с 2007 года регулярно посещал Россию.

ФСБ задержала Уилана 28 декабря. По словам адвоката, 29 декабря Лефортовский суд Москвы санкционировал арест американца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России немедленно освободить Уилана.

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