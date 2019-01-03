Спикером Конгресса США стала демократ Нэнси Пелоси

Конгресс США избрал спикером представителя Демократической партии Нэнси Пелоси. За неё проголосовали 219 конгрессменов, против - 192. Она одержала победу над лидером республиканцев в палате Кевином Маккарти. При этом против Пелоси проголосовали 12 демократов.

Новый состав Конгресса приступил к работе в Вашингтоне сегодня, 3 января. Открылась сессия Палаты представителей, которая, в результате состоявшихся в ноябре 2018 года выборов перешла под контроль демократов. Одновременно приступил к работе Сенат, в котором большинство сохранили республиканцы.

Пелоси ранее пообещала в ближайшее время принять законопроект, который возобновит работу госучреждений без выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. В интервью NBC спикер Конгресса подчеркнула, что президент США Дональд Трамп не добьётся бюджета на строительство заграждения.

Республиканское большинство в Сенате США полагает, что план демократов не будет вынесен на рассмотрение сенаторов без поддержки Трампа. Сам президент ранее заявил, что частичная приостановка работы правительства – так называемый "шатдауна" – продолжится столько, сколько потребуется для получения средств на строительство стены.

22 декабря Белый дом в третий раз за год объявил о частичной приостановке работы федерального правительства. Законодателям не удалось договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. На этом настаивает Трамп. Президент США считает, что Конгресс должен выделить более пяти миллиардов долларов на начальный этап проекта. Общая стоимость строительства заграждения может превысить 20 миллиардов долларов. Против этого выступают демократы.

Из-за "шатдауна" четверть государственных учреждений в США приостановили свою работу. Частичное закрытие правительства затронуло более 800 тысяч федеральных служащих, более половины из которых продолжат работать без оплаты.

Нэнси Пелоси 78 лет. Она является лидером демократов в палате представителей с 2003 года. В 2007–2011 году была первой женщиной — спикером палаты представителей. В 2010 году, после проигрыша демократов на промежуточных выборах, возглавила парламентское меньшинство.