Следственный комитет в пятницу отчитался о завершении осмотра частей дома в Магнитогорске, один из подъездов которого был разрушен взрывом. "Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено", — цитирует представителя ведомства Светлану Петренко официальный сайт комитета. В сообщении указано, что следователи продолжают отрабатывать все версии случившегося.

Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва обрушились перекрытия. Под завалами спасатели обнаружили тела 39 погибших.

В Следственном комитете России ранее заявляли, что приоритетная версия — взрыв бытового газа. Уголовное дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Издания Znak.com и 74.ru со ссылкой на свои источники сообщали, что взрыв дома в Магнитогорске мог быть терактом. 1 января в городе сгорело маршрутное такси, по утверждению изданий это могло произойти при попытке задержания террористов, причастных к взрыву дома. При этом утверждается, что трое из них погибли в маршрутке, а ещё один был застрелен на следующий день. По версии Znak.com, 1 января в Магнитогорске был предотвращён ещё один теракт — в здании одного из торговых центров должно было взорваться взрывное устройство. Издание уверяет, что этот взрыв не произошёл по случайности: телефон, который должен был привести в действие взрывное устройство, украл бездомный.

В следственных органах версию теракта и взрыва в маршрутном такси напрямую не комментируют. Корреспондент таблоида "Московский комсомолец" связывает это с тем, что правоохранительные органы в городе боятся взять на себя любую ответственность за общение с прессой после того, как в город прибыли президент России Владимир Путин и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников ранее заявил, что "никаких фактов, указывающих на какие-то подтверждения, которые сегодня описаны в интернете, нет однозначно", уточнив при этом, что "в Магнитогорске ежедневно происходят чрезвычайные ситуации, например, автомобили горят раз в два-три дня".