В Москве задержаны прохожие после акции "бессрочного протеста"

В Москве возле станции метро "Китай-город", вскоре после проходившей там акции "бессрочного протеста", полиция задержала нескольких человек. Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на активиста Константина Котова, задержанные не имеют отношения к акции.
Момент задержания зафиксирован в трансляции SotaVision. Корреспондент канала пытался выяснить у полицейских причину задержания и место, куда задержанных повезут. Полицейские отказались отвечать. Один из них предложил корреспонденту обращаться в пресс-службу ГУВД Москвы и предупредил, что если тот будет вмешиваться в работу полиции, то окажется в автозаке вместе с задержанными.
Информация о доставке задержанных в отдел полиции не поступала.
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