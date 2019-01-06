В Москве задержаны прохожие после акции "бессрочного протеста"

В Москве возле станции метро "Китай-город", вскоре после проходившей там акции "бессрочного протеста", полиция задержала нескольких человек. Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на активиста Константина Котова, задержанные не имеют отношения к акции.

Момент задержания зафиксирован в трансляции SotaVision. Корреспондент канала пытался выяснить у полицейских причину задержания и место, куда задержанных повезут. Полицейские отказались отвечать. Один из них предложил корреспонденту обращаться в пресс-службу ГУВД Москвы и предупредил, что если тот будет вмешиваться в работу полиции, то окажется в автозаке вместе с задержанными.

Информация о доставке задержанных в отдел полиции не поступала.