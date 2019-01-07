Япония с 7 января ввела налог для выезжающих из страны

Япония с 7 января вводит налог на выезд из страны. Он будет привязан к стоимости билетов на самолет или корабль. Об этом пишет Nikkei Asian Review. Новым налогом в размере около 10 долларов будут облагаться как граждане Японии, так и иностранцы, покидающие страну. Освобождаются от уплаты налога на выезд дети до двух лет, транзитные пассажиры и члены государственных делегаций.

Власти Японии ожидают, что новый налог уже в этом году принесет в бюджет страны около 50 миллиардов иен дохода. Эти средства направят на установку устройств для распознавания лиц в аэропортах для ускорения миграционных процедур, а также на расширение услуг на иностранных языках для туристов.

В 2018 году Японию посетили 30 миллионов человек.