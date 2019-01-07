Спасённый в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Пришел в сознание десятимесячный младенец, который едва выжил после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передаёт агентство ТАСС. У мальчика появился голос, рядом с ним находится его мама, сказала на пресс-конференции в Москве министр здравоохранения Вероника Скворцова.



По её словам, мать ребёнка пока еще находится в состоянии стресса и опасается за него. При этом она понимает, что ситуация значительно улучшилась, и настроена оптимистически, сказала министр здравоохранения.

Отмечается, что состояние ребёнка значительно улучшилось после того, как из-под завалов в Магнитогорске его срочно доставили в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В субботу десятимесячный Ваня Фокин вновь стал самостоятельно дышать и врачи смогли его отключить от аппаратов искусственного дыхания.



Младенца на месте трагедии нашли лишь днём 1 января, через тридцать часов после взрыва в Магнитогорске. По мнению медиков, ребёнок чудом выжил – в новогоднюю ночь температура в городе опустилась до минус 27 градусов. После спасения у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание.



Медики сообщили, что, по всей вероятности, его здоровье и все жизненные функции удастся полностью восстановить.



Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. По информации МЧС, 35 квартир оказались разрушены полностью, ещё 10 – частично. Под завалами спасатели обнаружили тела 39 погибших. Всего в обрушившемся подъезде были прописаны 110 человек.



В Следственном комитете России заявили, что приоритетная версия – взрыв бытового газа. Уголовное дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".