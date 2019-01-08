Политик из "Альтернативы для Германии" ранен при нападении

Регионального лидера правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" подвергся нападеню в Бремене. Его нашли без сознания на улице города, передает "Deutsche Welle". В местной полиции заявили, что нападение было "политически мотивированным".

Позднее стали известны подробности нападения. Политик возвращался с новогодней встречи, организованной редакцией местной газеты Weser Kurier. На него напали несколько человек. По данным полиции, лидера бременского отделения АдГ ударили по голове деревянным столбом, вследствие чего Магнитц потерял сознание.Он упал на землю, нападающие тогда стали пинать его по голове.

Атаку остановил находящийся недалеко рабочий, после вмешательства которого нападающие сбежали. Их личности полиции пока не удалось установить. Франка Магнитца в понедельник перевезли в больницу в тяжелом состоянии.

Представитель партии опубликовал в Твиттере фотографию Магнитца после нападения, назвав "полумёртвым" состояние, в котором нашли политика. В свою очередь бывший лидер Партии зелёных (партия резко критикует правых популистов — РС) осудил нападение, заявив, что насилие никогда не оправдано, "даже в отношении членов АдГ", — написал политик в Твиттере.

В четверг 3 января неизвестные устроили взрыв у офиса правопопулистской партии в городе Дьобельн в восточной части Германии. Полиция задержала троих подозреваемых, но позже их отпустила, посчитав собранные против них доказательства недостаточно существенными.