Мировой рейтинг паспортов: Украина заняла 41-е место, Россия - 48-е

Япония заняла первое место в рейтинге паспортов консалтинговой компании Henley & Partners. Граждане Японии могут посещать без визы 190 стран мира.

На втором месте рейтинга находятся Сингапур и Южная Корея. Обладатели паспортов этих стран могут въехать без виз в 189 стран. Третье место занимают Германия и Франция. Их граждане имеют право на безвизовое посещение 188 стран мира.

Обладатели украинских паспортов могут посетить 128 стран. Украина находится на 41 строчке рейтинга. Россия – на 48 позиции. Россияне могут въехать без визы в 119 стран мира.

Замыкают рейтинг Афганистан и Ирак. Гражданам этих стран доступны для безвизового посещения 30 стран.

Как утверждают в Henley & Partners, составляемый компанией индекс паспортов является первым в истории международным рейтингом стран по свободе передвижения граждан, отражающим международные отношения и статус стран на мировой арене. С 2018 года рейтинг паспортов обновляется несколько раз в год.