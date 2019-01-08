Аэропорт Хитроу возобновил полёты после появления дрона

Лондонский аэропорт Хитроу возобновил вылеты после часовой приостановки из-за обнаружения беспилотного устройства. В аэропорту отметили, что сотрудничают с полицией в рамках расследования инцидента.

В начале января министерство транспорта Великобритании заявило о расширении зоны для использования дронов вокруг аэропортов. Решение было принято после инцидента в лондонском аэропорту Гатвик. В середине декабря он был закрыт на 33 часа из-за появления вблизи взлётно-посадочной полосы беспилотников. Около 150 тысяч пассажиров не смогли вылететь или прилететь в Лондон, были отменены или перенаправлены более 1000 рейсов. В полиции заявляли, что инцидент с дронами никак не связан с терроризмом. Но министр транспорта королевства Крис Грейлинг назвал происшестви "новым видом атаки”.

Несколько британских медиа сообщили, что за инцидентом могут стоять экологические активисты. Однако ни одна группа экологов не взяла на себя ответственность за события в аэропорту и не выпустила сообщения о случившемся. Полиция задержала по подозрению в управлении дронов двоих человек. Однако затем их отпустили без предъявления обвинений.