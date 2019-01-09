В России прекратили ещё два дела об экстремизме в соцсетях

В день вступления в силу изменений в законе об экстремизме в России отменили два уголовных дела за лайки и репосты в соцсетях. Об этом сообщают агентство РИА-Новости и адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Первое дело касается врача из города Советская Гавань в Хабаровском крае. Против него велось следствие за "класс", который он оставил в "Одноклассниках" под изображением, осуждающем участие россиян в войне на востоке Украины. Следователи постановили, что в действиях пользователя соцсети отсутствует состав преступления.

Адвокат подозреваемого, имя которого не раскрывается, настаивал на том, что его клиент поставил "класс" случайно и не размещал картинку в соцсети. Её, по словам защитника, опубликовал житель Украины, который состоял с его подзащитным в одной группе в "Одноклассниках".

Второе дело связано с деятельностью языческой организации "Схорон еж Славен". Ее лидеру Владимиру Майкуленко суд в Екатеринбурге инкриминировал возбуждение ненависти. Дело было прекращено по ходатайству прокуратуры.

Речь шла о двух статьях языческого деятеля Владимира Голяка (известного как Богумил II), в которых содержались оскорбления в адрес евреев. Майкуленко (среди язычников называет себя Владимиром Сергой) разместил тексты во "Вконтакте" в 2016 году. Два года спустя эти действия в прокуратуре посчитали экстремистскими, в ходе следствия у подозреваемого прошли обыски. При этом против самого автора текстов никогда не возбуждались дела.