В России прекратили ещё два дела об экстремизме в соцсетях

В день вступления в силу изменений в законе об экстремизме в России отменили два уголовных дела за лайки и репосты в соцсетях. Об этом сообщают агентство РИА-Новости и адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Первое дело касается врача из города Советская Гавань в Хабаровском крае. Против него велось следствие за "класс", который он оставил в "Одноклассниках" под изображением, осуждающем участие россиян в войне на востоке Украины. Следователи постановили, что в действиях пользователя соцсети отсутствует состав преступления.
Адвокат подозреваемого, имя которого не раскрывается, настаивал на том, что его клиент поставил "класс" случайно и не размещал картинку в соцсети. Её, по словам защитника, опубликовал житель Украины, который состоял с его подзащитным в одной группе в "Одноклассниках".
Второе дело связано с деятельностью языческой организации "Схорон еж Славен". Ее лидеру Владимиру Майкуленко суд в Екатеринбурге инкриминировал возбуждение ненависти. Дело было прекращено по ходатайству прокуратуры.
Речь шла о двух статьях языческого деятеля Владимира Голяка (известного как Богумил II), в которых содержались оскорбления в адрес евреев. Майкуленко (среди язычников называет себя Владимиром Сергой) разместил тексты во "Вконтакте" в 2016 году. Два года спустя эти действия в прокуратуре посчитали экстремистскими, в ходе следствия у подозреваемого прошли обыски. При этом против самого автора текстов никогда не возбуждались дела.
- В конце 2018 года в России вступили в силу поправки в закон о разжигании ненависти в соцсетях: отменена уголовная ответственность за первое нарушение ч.1 ст. 282 Уголовного Кодекса ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). За повторное нарушение в течении года до сих пор грозит до пяти лет лишения свободы.
- С 2017 года прокуратура может возбуждать дела за лайки или репосты материалов, которые в ходе следствия признают экстремистскими. В 2017 году за такие действия к уголовной ответственности привлекли 461 человека. В Совете по правам человека предлагали отменить уголовное наказание по 282-й статье, сохранив его лишь для экстремистских преступлений, связанных с насилием.
- Во время прямой линии 7 июня Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда".
- После смягчения уголовной статьи предыдущие приговоры по ней будут пересмотрены с учётом принятых поправок.
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