Избирательная комиссия Демократической Республики Конго (бывший Заир) назвала оппозиционного кандидата Феликса Чисекеди победителем на прошедших в стране президентских выборах, сообщает BBC. Голосование состоялось 30 декабря, обработка голосов заняла 10 дней. Второе место на выборах занял другой кандидат от оппозиции. Кандидат от правящей партии занял только третье место несмотря на поддержку из Москвы.

По данным избирательной комиссии, за Чисекеди проголосовали чуть больше семи миллионов избирателей. Второй кандидат от оппозиции – Мартен Файюла набрал около шести с половиной миллиона голосов. Уходящий в отставку президент Джозеф Кабила хотел видеть своим преемником кандидата от правящей партии, бывшего министра внутренних дел Эммануэля Рамазани Шадари, но тот набрал около четырёх с половиной миллиона голосов.

Занявший второе место Файюла в эфире радио RFI назвал итоги выборов "электоральным госпереворотом". Его сторонники уверены, что победивший кандидат устраивает власть и мог заключить с ней тайное соглашение.

Президент ДР Конго Джозеф Кабила правил 18 лет, закон запрещал ему участвовать в выборах. Он занял пост президента после убийства своего отца Лорана-Деризе, которых так же возглавлял республику. Лоран-Деризе, бывший сподвижником Патриса Лумумбы и знакомым Че Гевары, пришёл к власти, сбросив в результате военной кампании своего предшественника Мобуту Сесе Секо. Мобуту при жизни называли одним из самых известных диктаторов на планете.

В ноябре 2018 года агентство Bloomberg опубликовало расследование об участии в выборах в ДР Конго структур бизнесмена Евгения Пригожина. Как утверждалось в расследовании, Москва поддерживала на выборах кандидата от власти.

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