У издания "Фонтанка", писавшего о "ЧВК Вагнера", сменился владелец

У петербургского интернет-издания "Фонтанка", занимавшегося, в частности, расследованием деятельности российских наёмников за рубежом, сменился владелец. Контрольный пакет акций акционерного общества "Ажур-медиа", которому принадлежит "Фонтанка", приобрёл глава медиахолдинга Hearst Shkulev Media Виктор Шкулёв.

Сумма сделки не называется, однако в издании считают её "одной из самых крупных в стране в разряде электронных медиа". Председатель совета директоров "Ажур-медиа" Андрей Константинов, знакомый со Шкулёвым с середины 90-х по работе в "Комсомольской правде", сообщил, что "прежние партнёры приняли решение о полном выходе из бизнеса".

Сам Шкулёв уже объявил, что "политические новости не являются приоритетными для аудитории" купленного им издания. "Выбирается губернатор или не выбирается – не имеет значения, – сказал Шкулёв. –Всё-таки мы в большей степени ориентированы на другое – на рынок и на то, что на этом рынке интересует горожан".

Он также подчеркнул, что у него достаточно много совпадений с властью по вопросу "обслуживания аудитории". Шкулёв выступил за диалог с ней и за то, чтобы "каждый, понимая друг друга, либо оставался на позиции сотрудничества, либо как минимум занимал нейтралитет".

По словам нового владельца "Фонтанки", переговоры о сделке начались полтора года назад. Примерно в это же время "Новая газета в Петербурге" сообщила, что "Фонтанку" собирается купить бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин. СМИ называют Пригожина спонсором "фабрики троллей" и "частной военной компании Вагнера". Издание "Фонтанка" также связывало российских наёмников с бизнесменом.