Беларусь и Россия: ссоры двух автократов

После двух встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина Москве и Минску пока так и не удалось договориться по вопросу о компенсациях белорусской стороне в связи с налоговым маневром в топливно-энергетическом комплексе России.

С чем Беларусь и Россия вступили в Новый год. Как меняется общественное мнение в России и Беларуси по отношению к бессменной власти? В чем смысл существования Союзного государства РБ и РФ? К чему приведет спор хозйствующих субъектов: Александра Лукашенко и Владимира Путина? Явлется ли углубление интерграции решением "проблемы 2024" для Владимира Путина?

Схватку двух автократий обсуждают политолог Кирилл Рогов, лидер лидер Объединённой гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько, обозреватель белорусской службы Радио Свобода Сергей Наумчик,