Из списка экстремистов удалены Мария Мотузная и Андрей Шашерин

Из списка экстремистов и террористов, который ведёт Росфинмониторинг, исчезли данные о Марии Мотузной и Андрее Шашерине. Об этом в Твиттере сообщил автивист Иван Шушкин.

Это означает прекращение уголовных преследований по факту экстремистстких действий, написал в своём телграмм-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. При этом следствие пока не уведомляло об этом адвокатов, написал Чиков.

Марию Мотузную обвинили в экстремизме из-за картинок, высмеивающих православных священников, которые барнаульская студентка разместила на своей странице во ВКонтакте. В мае 2018 года правоохранительные органы провели у неё обыски, изъяв компьютер и мобильный телефон. Впоследствии прокуратура обвнила её в оскорблении чувств верующих. В октябре из-за уголовного преследования Мария Мотузная решила переехать на Украину.

Андрея Шашерина в августе 2018 следствие потребовало признать экстремистом и поместить его в психбольницу. В прокуратуре назвали разжиганием ненависти мемы, которые Шашерин опубликовал на своей личной странице во ВКонтакте. На одной из картинок, которые признали экстремистскими, священослужитель произносит фразу "Согрешил? Прочитай три раза Крым наш".

9 января в России вступили в силу изменения статьи 282 Уголовного Кодекса - о "разжигании ненависти". В частности, отменено уголовное наказание за первое публичное распространение экстремистского материала в течение года.

В день смягчения закона в России прекратили уголовное преследование сразу двух человек.