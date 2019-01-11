CNN: США начали вывод военной техники из Сирии

США начали выводить военную технику из Сирии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в администрации президента Дональда Трампа.

Исходя из соображений безопасности пребывающих в регионе солдат, разгласивший информацию чиновник отказался уточнить, в какой именно части Сирии начался вывод сил. Предположительно, пишет "CNN", речь идёт о севере страны, где американская армия поддерживает курдские вооруженные отряды.

Однако пока нет данных о выводе самих военнослужащих. В конце декабря сообщалось, что президент США согласился дать армии четыре месяца на полный вывод сил. Эту информацию позже опровергали госсекретарь США Майк Помпео и советник президента по нацбезопасности Джон Болтон. Чиновники отказались определить какие-либо сроки, в течение которых США покинут Сирию.

В начале января в Госдепартаменте США заявили, что отказ от конкретных сроков необходим для обеспечения безопасности американских солдат в Сирии. При этом в ведомстве пообещали регулярно сообщать о том, на каком этапе находится вывод войск.