Главные спонсоры Брекзита усомнились в том, что он состоится

Двое крупных бизнесменов, относившихся к числу главных спонсоров кампании за выход Великобритании из Евросоюза, усомнились в том, что Брекзит фактически состоится. Об этом они заявили агентству Reuters. Миллиардер Питер Харгрейвз и крупный финансист Криспин Оуди считают, что Брезкит может быть сорван из-за якобы усиливающейся усталости избирателей от политических споров вокруг выхода королевства из ЕС.

Оуди заявил, что принял решение ориентировать свои финансовые операции на вероятное, по его мнению, сохранение членства Великобритании в составе Евросоюза. Бизнесмен объяснил, что он больше не верит в Брекзит из-за сложностей, с которыми сталкивается британское правительство, пытаясь убедить парламентариев принять соглашение о выходе из ЕС. Большинство членов парламента пока отказывается одобрить соглашение.

"Я нахожусь в полном отчянии, я полностью сдался. Думаю, что Брекзит вовсе не состоится", — заявил в свою очередь Харгрейвз, который поддерживал сторонников Брекзита и перевёл на их счета более трёх миллионов фунтов.

О том, что Соединённое королевство в конце концов может остаться в ЕС в пятницу также заговорил министр иностранных дел Великобритании. Джереми Хант считает, что такой исход событий возможен из-за ожидаемого голосования депутатов против соглашения с ЕС, предложенной премьер-министром Терезой Мэй. Голосование намечено на 15 января. Хант подчеркнул, что кабинет по-прежнему намерен добиваться Брекзита. Однако он отметил, что, если соглашение не будет одобрено, парламент может заблокировать вариант так называемого "жёсткого Брекзита", то есть выхода из ЕС без соглашения.

Тереза Мэй продолжает настаивать, что выход Великобритании из Евросоюза состоится, как и было запланировано, 29 марта 2019 года.