В правительстве Британии отвергают сообщения о переносе даты Брекзита

В британском правительстве категорически отрицают сообщения газеты The Telegraph о том, что высокопоставленные чиновники Великобритании и ЕС обсуждают возможность перенести выход страны из Евросоюза (Брекзита) на более поздний срок. Эту информацию назвал недостоверной британский министр по Брекзиту Стивен Баркли, а по итогам заседания кабинета министров во вторник - и официальный представитель правительства Терезы Мэй.

Согласно сведениям The Telegraph, власти Соединнённого королевства в переговорах намекают на воможность покинуть Евросоюз позже, чем до сих пор планировалось. После референдума о Брекзите обе стороны установили 31 марта 2019 года крайней датой, к которой Великобритания официально должна покинуть ЕС.

По словам Баркли, никакая отсрочка для выхода страны из ЕС не предусматривается. В любом случае, добавил министр, такое решение Британия не может принять самостоятельно — его должны обсудить и единогласно утвердить лидеры стран ЕС. Но даже при таком развитии событий перенести Брекзит можно будет лишь на несколько недель, в ожидании одобрения договора о выходе страны из ЕС, заявил министр.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее исключила возможность перенести дату Брекзита.

15 января в британском парламенте пройдет голосование по вопросу о договоре о выходе из ЕС, который предложила парламентариям Тереза Мэй. При этом среди депутатов пока не собралось большинство, готовое поддержать данное соглашение.

В случае его отклонения, страна может выйти из Евросоюза без какого-либо соглашения. Это может повлечь за собой серьезные последствия для компаний и простых граждан, работающих на территории ЕС и в Великобритании, поскольку неизвестно, какие правила и нормы будут применяться в сложившейся ситуации.