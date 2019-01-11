Суд утвердил решение о сохранении медалей за бобслеистом Зубковым

Апелляционная комиссия в пятницу подтвердила решение Мосгорсуда, который разрешил президенту Федерации бобслея России Александру Зубкову не исполнять решение Спортивного арбитража и не возвращать две золотые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщает РАПСИ.
Решение Мосгорсуда от 21 ноября обжаловал Олимпийский комитет России. Там сочли, что оно может привести к отстранению российской сборной от участия в Олимпийских играх в 2020 году и непризнанию решения спортивного арбитража по 28 российским спортсменам, оправданным по делу о допинге.
- Комиссия Международного олимпийского комитета в 2017 году признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировала его результаты на играх в Сочи в 2014 году, где он завоевал две золотых медали, и пожизненно отстранила от участия в олимпийских соревнованиях.
- Позднее спортивный арбитраж заменил пожизненное отстранение от олимпиад на недопуск только к Играм в Пхёнчхане. При этом результаты Зубкова на Играх в Сочи остались аннулированы.
- Адвокаты спортсмена заявляли в Мосгорсуде, что ему не нужно было применять допинг, потому что пилоту боба (саней для босблея) не нужна физическая сила. Кроме того, они заявили, что спортсмен не стал бы рисковать здоровьем своих коллег, сидящих в бобе.
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