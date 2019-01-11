Суд утвердил решение о сохранении медалей за бобслеистом Зубковым

Апелляционная комиссия в пятницу подтвердила решение Мосгорсуда, который разрешил президенту Федерации бобслея России Александру Зубкову не исполнять решение Спортивного арбитража и не возвращать две золотые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщает РАПСИ.

Решение Мосгорсуда от 21 ноября обжаловал Олимпийский комитет России. Там сочли, что оно может привести к отстранению российской сборной от участия в Олимпийских играх в 2020 году и непризнанию решения спортивного арбитража по 28 российским спортсменам, оправданным по делу о допинге.