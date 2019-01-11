В субботу 12 января в Москву прибывает глава МИД Японии Таро Кoно

Россия исходит из того, что ключевым условием решения проблемы мирного договора должно стать признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД России в связи с визитом в Москву 12-15 января министра иностранных дел Японии Таро Коно.

Как сообщает ТАСС, первый раунд переговоров на уровне глав МИД двух стран по данному вопросу будет проведен 14 января в первой половине дня.

На днях сообщалось, что правительство Японии предложит России соглашение об отказе двух стран требовать материальные компенсации за Курильские острова. Об этом пишет газета "Ёмиури сингун" со ссылкой на источники, знающие подробности о переговорах между Москвой и Токио.6 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поклялся поставить точку в вопросе о Курильских островах.

Япония не признаёт российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре после встречи Абэ с президентом России Владимиром Путиным стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Однако после встречи с Путиным Абэ заявил, что Россия готова ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе советской декларации. Сам Путин в сентябре предлагал подписать мирный договор без предварительных условий. Абэ такое предложение назвал неприемлемым.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что мирный договор между двумя странами не означает передачу островов Японии. Колумнист агентства Bloomberg отмечал, что Москва может пытаться сохранить суверенитет над Курильскими островами в том или ином виде. Согласно опросу "Левада-центра", только 17 процентов россиян готовы поддержать передачу части Курил Японии.