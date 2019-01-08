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Япония обсуждает условия возвращения Курильских островов. Что происходит?

Владимир Путин

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Правительство Японии предложит России соглашение об отказе двух стран требовать материальные компенсации за Курильские острова. Об этом пишет газета "Ёмиури сингун" со ссылкой на источники, знающие подробности о переговорах между Москвой и Токио.

6 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поклялся поставить точку в вопросе о Курильских островах.

Япония не признаёт российскую принадлежность остров Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре после встречи Абэ с президентом России Владимиром Путиным стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Однако после встречи с Путиным Абэ заявил, что Россия готова ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе советской декларации. Сам Путин в сентября предлагал подписать мирный договор без предварительных условий. Абэ такое предложение назвал неприемлемым.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что мирный договор между двумя странами не означает передачу островов Японии. Колумнист агентства Bloomberg отмечал, что Москва может пытаться сохранить суверенитет над Курильскими островами в том или ином виде. Согласно опросу "Левада-центра", только 17 процентов россиян готовы поддержать передачу части Курил Японии.

Возможные переговоры о статусе Курильских островов вызывают резкую критику Путина с разных флангов политического спектра. Автор прокремлёвского агентства "Регнум" сравнивает Путина с "волюнтаристом Хрущёвым" и ставит ему в пример Алексея Навального, высказывающегося против передачи Курил (в интервью телеканалу "Настоящее время" политик говорил, что ни один президент России не вернёт острова Японии). В декабре пикет против передачи островов провёл бывший министр обороны самопровозглашённой "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин). На акции против передачи островов на Сахалине выступали, помимо прочих, представители "Единой России" и казаков. Активно критикуют возможные переговоры в КПРФ.

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