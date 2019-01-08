Япония обсуждает условия возвращения Курильских островов. Что происходит?

Правительство Японии предложит России соглашение об отказе двух стран требовать материальные компенсации за Курильские острова. Об этом пишет газета "Ёмиури сингун" со ссылкой на источники, знающие подробности о переговорах между Москвой и Токио.

6 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поклялся поставить точку в вопросе о Курильских островах.

Япония не признаёт российскую принадлежность остров Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре после встречи Абэ с президентом России Владимиром Путиным стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Однако после встречи с Путиным Абэ заявил, что Россия готова ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе советской декларации. Сам Путин в сентября предлагал подписать мирный договор без предварительных условий. Абэ такое предложение назвал неприемлемым.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что мирный договор между двумя странами не означает передачу островов Японии. Колумнист агентства Bloomberg отмечал, что Москва может пытаться сохранить суверенитет над Курильскими островами в том или ином виде. Согласно опросу "Левада-центра", только 17 процентов россиян готовы поддержать передачу части Курил Японии.

​Возможные переговоры о статусе Курильских островов вызывают резкую критику Путина с разных флангов политического спектра. Автор прокремлёвского агентства "Регнум" сравнивает Путина с "волюнтаристом Хрущёвым" и ставит ему в пример Алексея Навального, высказывающегося против передачи Курил (в интервью телеканалу "Настоящее время" политик говорил, что ни один президент России не вернёт острова Японии). В декабре пикет против передачи островов провёл бывший министр обороны самопровозглашённой "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин). На акции против передачи островов на Сахалине выступали, помимо прочих, представители "Единой России" и казаков. Активно критикуют возможные переговоры в КПРФ.