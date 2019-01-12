Отказ от финансирования правительства стал самым долгим в истории США

Частичный отказ от финансирования правительства при президенте Трампе стал самым долгим в истории США. 12 января министерства не финансируются 22-й день подряд. Раньше рекордно долго, 21 день, чиновникам не платили при президенте Клинтоне. В пятницу зарплату не выплатили примерно 800 тысячам государственных служащих – от сборщиков налогов до агентов ФБР. Трамп ранее заявлял, что готов не платить чиновникам годы.

Частичное закрытие правительства было объявлено в Вашингтоне 22 декабря. Тогда американским законодателям не удалось прийти к компромиссу о финансировании федерального правительства. Разногласия возникли из-за выделения средств федерального бюджета на строительство стены на границе с Мексикой. По задумке администрации Трампа, стена должна оградить южные штаты от нелегальных иммигрантов, проникающих в США через границу.

Протяжённость сухопутной границы между США и Мексикой – 3145 километров. Около 1050 километров уже перекрыто различными типами ограждений, пишет BBC. В начале 2018 года CNN сообщало, что план президентской администрации предусматривает строительство 1390 километров новой стены и реконструкцию ещё 1870 километров заграждений (протяженность реконструируемых ограждений может быть больше, чем протяжённость перекрываемой ими границы). Сейчас Трамп требует выделить на строительство из бюджета США 5,7 миллиарда долларов.

Из-за нехватки финансирования в неоплачиваемый отпуск отправлены около 350 тысяч человек, в том числе почти все сотрудники НАСА и 8 из 10 сотрудников Службы национальных парков. Проблемы с оплатой затронули министерства внутренней безопасности, транспорта, юстиции, Госдепартамент США и ФБР. Трамп говорил, что готов к частичному закрытию правительства на "месяцы и даже годы".

До 2019 года самая долгая, 21-дневная пауза в финансировании правительства произошла в 1995–1996 годах. Тогда президент Билл Клинтон не мог договориться с Конгрессом о балансировке расходов и доходов бюджета. В 2013 году правительство США было частично закрыто на 16 дней при президенте Обаме – из-за разногласий о финансировании реформы здравоохранения.