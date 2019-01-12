Российские телеком-гиганты выступили против закона о "суверенном интернете"

Законопроект о создании автономного сегмента интернета в России создаст критическую уязвимость для сети в стране. Такой вывод содержится в отзыве АНО "Цифровая экономика", сообщает The Bell со ссылкой на пресс-службу организации. Среди её учредителей — Mail.Ru Group, "Яндекс", крупнейшие мобильные операторы, Почта, "Ростелеком" и правительство России.

Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета внесён в Госдуму 14 декабря. Документ инициировали несколько парламентариев, в том числе глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой, которого в Великобритании подозревают причастности к отравлению бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.​

Документ предлагает создать для Роскомнадзора возможность централизованного управления трафиком в России. Так, по задумке авторов, российский сегмент сети сможет работать изолированного от остального интернета и будет защищён от возможных агрессивных действий других государств.

В своем заключении эксперты АНО предупреждают, что требования, изложенные в законопроекте, увеличат нагрузку на сетевую инфраструктуру операторов, приведут к сбоям в работе всего интернета в России и потребуют регулярных бюджетных расходов в десятки миллиардов рублей.

В декабре законопроект раскритиковала рабочая группа экспертов при правительстве России. Они оценивали бюджетные расходы на автономную сеть в 134 миллиарда рублей в год и отмечали, что законопроект даст Роскомнадзору полномочия, которые уже есть у ФСБ.

Требование о частичной автономности сети содержится в проекте программы "Цифровая экономика", разрабатываемой по распоряжению Владимира Путина. Предполагается, что к 2024 году 95 процентов всего трафика в России должно проходить через российские сети. Раскритиковавшая законопроект организация создана для реализации этой программы.