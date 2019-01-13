В Венесуэле освобождён ранее задержанный спикер парламента

Представители национальной Венесуэлы освободили задержанного ранее в воскресенье главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Ранее 13 января сообщалось, что агенты спецслужб задержали оппозиционного политика и председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, заявили в воскресенье его жена и несколько оппозиционных депутатов.

В минувшую пятницу Гуайдо выразил готовность принять на себя функции президента страны после того, как венесуэльская оппозиция подвергла резкой критике объявление президента Николаса Мадуро главой государства на второй срок.

Агентство Reuters сообщает, что министерство информации пока не отреагировало на просьбу прокомментировать задержание Хуана Гуайдо.

Мадуро в минувший четверг был приведён к присяге при вступлении в должность президента на новый срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти в период, когда экономический хаос в Венесуэле привёл эту страну к гуманитарному кризису.

Гуайдо, законодатель из рядов оппозиционной партии "Народная воля", избранный 5 января председателем Национальной ассамблеи (парламента), заявил, что будет готов занять руководящий пост в стране только при поддержке вооружённых сил.