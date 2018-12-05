"Очень важная встреча стратегических союзников" – так президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал свои переговоры с Владимиром Путиным, намеченные на 5 декабря в Москве. Двумя неделями ранее в Каракасе побывал исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, пытавшийся понять, почему Венесуэла, где гиперинфляция к концу года может превысить 4 миллиона процентов и которую США готовятся объявить "государством-спонсором терроризма", не спешит погашать долги по российским кредитам на сумму в 17 миллиардов долларов, выданным Москвой с 2006 года.

Как написал в своем Твиттере Николас Мадуро, на переговорах в Москве, о которых было объявлено внезапно, он намерен обсудить с российским президентом "вопросы двусторонних отношений и перспективы строительства многополярного мира". "Мы направляемся в Российскую Федерацию для укрепления и расширения наших дипломатических отношений и уз дружбы между братскими странами":

В последний раз Путин и Мадуро встречались друг с другом в Москве в октябре 2017 года. Соратники Николаса Мадуро по правительству и правящей чавистской Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) в своих твитах наперебой называют в связи с нынешними переговорами Владимира Путина не иначе, как братом.

​В минувшем ноябре администрация президента США Дональда Трампа всерьез заговорила о том, что готовятся включить Венесуэлу в список "государств-спонсоров терроризма", из-за возможной поддержки "боливарианскими революционерами" из Каракаса ливанской "Хизбаллы" и колумбийских ультралевых группировок FARC и ELN. Как писали, в частности, The Washington Post и Reuters, Госдепартамент США постоянно анализирует связанную с этим информацию и начал активно запрашивать соответствующие данные у всех американских спецслужб. С 2017 года Вашингтон уже несколько раз раз вводил санкции против режима Мадуро – в последний раз в начале ноября, ограничив возможности экспорта венесуэльского золота.

Противник Мадуро Рафаэль Гусман, глава комитета по финансам Национальной Ассамблеи Венесуэлы, в которой большинство мест по-прежнему принадлежит оппозиции, выступающей против PSUV и власти чавистов, недавно сообщил, что к концу 2018 года темп инфляции в стране может превысить невероятный порог в 4 миллиона процентов. "Вне всякого сомнения, меры правительства потерпели крах и углубили кризис. Режим порождает лишь голод и нищету":

Все неуклюжие попытки правительства Николаса Мадуро остановить феноменальный рост цен (официальные данные о котором в Венесуэле уже несколько лет засекречены) оказываются бесплодными. 20 августа венесуэльские власти провели очередную деноминацию боливара, национальной валюты, привязав новый "суверенный боливар" к смешной местной криптовалюте "петро" и предварительно убрав со всех купюр пять нулей. За неделю до поездки в Россию Мадуро объявил о повышении минимальной зарплаты в 2,5 раза – с 1800 до 4500 "суверенных боливаров", что по курсам местного черного рынка едва превышает 10 долларов США.

Голод для подавляющего большинства населения Венесуэлы, не имеющего возможности приобретать элементарные продукты питания и товары первой необходимости, становится реальностью. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на исследования социологов, не менее трети подростков в возрасте от 10 до 17 лет в стране едят не чаще одного-двух раз в день, из которых половина летом 2018 года рассказала, что один-два раза в неделю просто ложатся спать голодными.

Полки магазинов Каракаса и других крупных городов заполнены в самые "удачные" дни максимум на 20 процентов. Поскольку даже по ценам, растущим в пять-шесть раз за месяц, купить все равно ничего невозможно, в Венесуэле официальную торговлю давно заменили "черный рынок" – и система "боливарианского социалистического распределения", во главе которой, согласно указу Мадуро, встали бедняцкие Комитеты обеспечения снабжения и производства (CLAP). Руководители этих комитетов, в руках которых сосредоточены сегодня до 70 процентов всех оставшихся товаров и продуктов, сами уполномочены решать, кому их продавать – в зависимости от политической лояльности того или иного просителя.

В октябре в Венесуэле из-за невозможности продолжать работу закрылась одна из последних еще действовавших международных фабрик – Colgate-Palmolive Company, производившая зубную пасту. Всего же, как напоминает Bloomberg, за последние годы социалистическое правительство национализировало (то есть отняло у владельцев, поскольку в реальности никакие компенсации не выплачивались) более 1200 средних и мелких частных фирм и компаний.

За последние три года из Боливарианской Республики Венесуэла, спасаясь от голода, нищеты, бесправия и насилия, как государственного, так и улично-криминального, эмигрировали более 3 миллионов человек, или 7 процентов населения. Интернет наполнен видеозаписями того, как тысячи венесуэльцев ежедневно бегут через границу в соседние Колумбию и Бразилию, или штурмуют приграничные магазины на другой стороне, чтобы купить самое необходимое.

Организация Объединенных Наций заявила, что в 2019 году ей дополнительно понадобится более 730 миллионов долларов, чтобы помочь соседям Венесуэлы справиться с притоком, как ожидается, еще не менее 4 миллионов венесуэльских беженцев, у которых "нет шансов вернуться домой – ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе".

Однако, как упорно и постоянно заявляют и Николас Мадуро, и все его окружение, например, министр иностранных дел в "боливарианском правительстве" Хорхе Арреаса (зять покойного Уго Чавеса), никакого гуманитарного кризиса в Венесуэле нет – а лишь происки врагов и экономическая война с целью посеять хаос, развязанная оппозицией, правыми силами и "наймитами мирового империализма", при прямой поддержке из Вашингтона.

Венесуэльскому МИДу при этом активно оказывает поддержку и российское внешнеполитическое ведомство. В мае этого года, после очередных "перевыборов" Николаса Мадуро на президентский пост, департамент информации и печати МИД России, к примеру, заявлял: "Рост напряженности [в Венесуэле – РС] поощряется извне. Нагнетается обстановка на предмет наличия в стране "гуманитарного кризиса", провоцируется недовольство населения курсом властей. Подобные вбросы… представляют собой неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства". "Никто не вправе навязывать Венесуэле "цветные сценарии" по известным радикальным технологиям".

По последним подсчетам, с 2006 года российское правительство и "Роснефть" выдали Каракасу не менее 17 миллиардов долларов в виде кредитов, которые венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA обязалась погашать поставками углеводородного сырья. Однако в октябре 2017 года Министерство финансов России сообщило, что для облегчения долгового бремени Венесуэлы реструктурирует ее долг – назвав в разу меньшую сумму, примерно в 3 миллиарда 150 миллионов долларов. Новый график погашения задолженности предусматривал платежи в течение 10 лет.

При этом в 2018 году добыча нефти в Венесуэле (располагающей крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, около 300 миллиардов долларов, или 17 процентов от всех мировых запасов) в этом году упала до 1,17 миллионов баррелей в сутки, то есть на 37 процентов по сравнению с прошлым годом.

Как указывает Reuters, глава "Роснефти" Игорь Сечин, побывав в Каракасе в конце ноября, пытался, в том числе, выяснить, по какой причине сейчас чависты начали поставлять Пекину гораздо больше нефти, чем Москве – если в КНР, по данным агентства, уходит более 463 тысяч баррелей в сутки, то в Россию лишь около 176 тысяч. Сегодня Россия, как подсчитали в Кремле, ежедневно недополучает от Венесуэлы 380 тысяч баррелей. Причина, как полагают аналитики Reuters, кроется в том, что Китай также облагодетельствовал режим Мадуро кредитами, в разы больше российских – на 50 миллиардов долларов. По мнению Reuters, поездку Сечина, а потом и быстрый ответный визит Николаса Мадуро в Москву, можно воспринимать как один из самых ярких признаков возникшей напряженности в российско-венесуэльских отношениях. В самой "Роснефти" при этом заверяют, что не имеют проблем с венесуэльским руководством.

Агентство Reuters называет Москву кредитором "последней инстанции" для Каракаса. По его данным, только в 2014 году настоящий объем средств, одолженных Венесуэле Россией, составил четыре миллиарда долларов. Эту же сумму Каракас оказался должен Москве к началу 2018 года, как следует из отчета "Роснефти" – и цифры в котором противоречат данным Минфина за 2017 год, когда Москва организовала для Венесуэлы еще один транш на миллиард долларов.

5 декабря на встрече Николаса Мадуро с Владимиром Путиным в Москве должны присутствовать министр энергетики России Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономики Максим Орешкин и вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.