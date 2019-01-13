Израиль завершил ликвидацию тоннелей у границы с Ливаном

Израильские военные обнаружили шестой и последний тоннель, прорытый под границей с Израилем экстремистами группировки "Хезболла" для нападений на израильскую территорию. Официальные представители израильской стороны заявили, что завершают операцию на участке вдоль границы с Ливаном. Об этом сообщило агентство Associated Press.



Последний обнаруженный тоннель начинался в ливанском городе Рамия и оказался самым протяжённым. По словам представителя израильской армии подполковника Джонатана Конрикаса, глубина прокладки тоннеля достигала 55 метров, а длина только с ливанской стороны – восьмисот метров. В тоннеле были ступени, рельсовая система и проходы, позволявшие перемещать оборудование и большое количество людей.



В ближайшие дни этот тоннель будет уничтожен, как были разрушены и остальные сооружения подобного рода, обнаруженные ранее. Вместе с тем израильские военные считают, что на ливанской территории можно найти ещё немало тоннелей, но проделанная за последние недели работа означает "завершение амбициозной военной операции". Согласно данным израильской разведки, с израильской стороны границы более не осталось подземных проходов, по которым экстремисты могли бы проникать на территорию Израиля.



Существование тоннелей, по заявлению Израиля и ООН, нарушало условия мирного соглашения, заключённого в 2006 году между Израилем и группировкой "Хезболла" по итогам жестокого военного конфликта 2006 года.