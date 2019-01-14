СМИ: реконструкция Госдумы обойдётся бюджету в 4 млрд рублей

Стоимость реконструкции зданий Государственной думы России составит почти 4,4 миллиарда рублей и завершится в 2020 году. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на федеральную адресную инвестиционную программу. В начале 2018 года реконструкцию Госдумы оценивали в 705 миллионов рублей. Ожидалось, что ее завершат в том же году.

Однако в декабре прошлого года издание сообщало, что ремонт здания нижней палаты российского парламента может обойтись бюджету в 2 миллиарда рублей. Проект подорожал после того, как к первоначальному варианту, который предусматривал расширение зала заседаний, добавили перестройку крыши и возведение новых объектов - ресторана на 200 мест, современной столовой, двух кафе и магазина-кулинарии.

По данным издания, идея реконструкции принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Более трёх миллиардов рублей выделят на эти цели из федерального бюджета. Еще 970 миллионов рублей на восстановление пустующих разрушающихся палат боярина Троекурова в Георгиевском переулке из бюджета Москвы.

Кроме того, как отмечает "Коммерсантъ", почти в два раза - до трёх миллиардов рублей подорожало строительство нового восьмиэтажного корпуса Совета федерации, который планируют построить к 2021 году.

Таким образом, затраты на ремонт зданий российского парламента составит более 7 миллиардов рублей. Ранее из соображений экономии, власти отказались от строительства парламентского центра на северо-западе Москвы, напоминает "Коммерсантъ".