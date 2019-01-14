Водители депутатов пожаловались на штрафы за неоплаченную парковку

Водители депутатов Госдумы и членов правительства России пожаловались в Кремль на штрафы за неоплаченную парковку в Москве, сообщает РБК.

Заявление на имя начальника транспортного управления Управделами президента России, которое есть в распоряжении издания, направил руководитель профсоюза работников "Автобазы №2" – основного перевозчика чиновников. В нём сказано, что водители спецтранспорта начали массово жаловаться в профсоюз на штрафы после недавнего ужесточения правил парковки в центре Москвы. Несмотря на то что водители паркуются на платных стоянках в рамках выполнения своей работы, они вынуждены выплачивать штрафы за нарушения сами, после чего работодатели ещё и привлекают их к дисциплинарной ответственности.

По словам водителя одного из чиновников Кремля, "бывают случаи, когда пассажир вникает в ситуацию и берёт оплату парковок на себя", но в целом такие случаи редки – куда чаще водители наматывают круги вокруг того места, где надо забрать чиновника, или закрывают номера автомобиля от камер видеонаблюдения.

Профсоюз жалуется на то, что для городских зон парковок у водителей спецтранспорта нет каких-либо льгот, хотя такие льготы действуют на территории аэропортов и вокзалов.

15 декабря 2018 года в Москве изменились правила платной парковки в центре города. Максимальный тариф на неё был увеличен до 380 рублей за час, а время бесплатной парковки сократилось с 15 до 5 минут.

