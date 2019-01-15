Румыния присоединилась к оппонентам "Северного потока-2"

Румыния, которая в течение двух недель, с начала этого года, председательствует в ЕС, работает над над правилами, которые могут помешать прокладке российско-немецкого газопровода «Северный поток 2». Эту работу блокировали две страны, прежде председательствовавшие в Е — Австрия и Болгария. 15 января вопрос в Брюсселе рассмотрят эксперты из 28 стран.

Речь идет о внесении поправок в газовую директиву ЕС, которая должна гарантировать, что все газопроводы в пределах союза будут охвачены европейским законодательством.

Польские дипломаты отмечают, что наиболее важные для Варшавы предписания включены в предложение Румынии.

Пока что группа сторонников изменений в законодательстве ЕС насчитывает 10-11 стран. Противники изменений — это страны, чьи компании образуют консорциум, строящий вторую ветку «Северного потока 2»: Германия, Нидерланды, Австрия, а также Болгария. Об этом сообщило "Радио Польша".