Смотрящие на ботинки. Артемий Троицкий выступает за альтернативу всему

Хедлайнер девяносто девятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – российские группы альтернативного рока. Рок-критик Артемий Троицкий ищет и находит причины для новой и новой пропаганды творчества некоммерческих отечественных исполнителей, хотя его за это и критикуют.

Сегодня продолжим полевые исследования современного русского рока. Некоторым, правда, не понравились предыдущие выпуски программы по поводу панка, постпанка, мейнстрима и так далее. Реакция такая: музыка в программе занимательная, интересная и качественная, а вот русские артисты, конечно, заставляют качество программы слегка проседать. Честно вам заявляю: я делаю некоторую скидку, когда говорю о русской музыке, потому что это моя родная страна, потому что многих музыкантов я знаю лично, им сочувствую, их люблю и как-то пытаюсь их поддержать. Поэтому считаю себя должным российскую музыку – не коммерческую, не телевизионно-радийную – по возможности поддерживать.

Сегодня у нас программа в широком смысле этого понятия альтернативная. Начнем с экспериментальной рок-группы из Смоленска, которая называется "С коленями как у птицы" и существует уже довольно много лет. Лидер этой группы – Сергей Давыдов, под руководством которого музыканты записали довольно много таких несколько кустарного производства альбомов. Последний альбом группы "С коленями как у птицы" вышел в 2016 году, называется "Бит". Сергей Давыдов записал и сольный альбом под фамилией Davydov, стиль его музыки больше похож на краут-рок.

"С коленями как у птицы". "Это ты"

Следующая группа – из Москвы. Если "С коленями как у птицы" – это действительно экспериментальный рок, то Red Red Rose – наверное, готическая группа, они играют готик-рок, отчасти постпанк и психоделический рок. Вокалистка и лидер этого коллектива – Яна Шумская, и с ней играют еще три парня. Третий альбом Red Red Rose называется The Light, с него я выбрал песню RRR, по-видимому, тоже Red Red Rose. Это вообще известное стихотворение шотландского поэта Роберта Бернса.

Группа "Красная красная роза". Песня "Красная красная роза"

Из Екатеринбурга поступила в мою фонотеку запись довольно известной уральской группы, которая существует уже лет пятнадцать, – "Невидимки, смотрящие на ботинки". Тем не менее я бы не сказал, что группа играет в стиле шугейзинг, что могло бы, в общем-то, следовать из названия этого коллектива. Альбомы "Невидимок..." разнообразные, последний из них, "Канифоль", скорее электро-поп или какой-то синтивейв. Лидер группы Антон Касимов, поэт и журналист (он со товарищи выступает, что следует из надписей на альбомах и постерах коллектива, под вывеской "корреспондентов информационных агентств"), пишет симпатичные, парадоксальные, немного обэриутского толка тексты. Антон Касимов и подарил мне свой новый альбом, когда я выступал в Екатеринбурге в "Ельцин-центре" осенью минувшего года. Спасибо, Антон!

ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА КАНИФОЛЬ

В завершение – группа под названием Sun Q, как полагаю, они тоже из Москвы. Играют такой стоунер-рок или утяжеленный психоделический рок, в американском, я бы сказал, звучании. Дебютный альбом Sun Q называется Charms. Группа, я так понимаю, полностью англоязычная (вокалистка группы Елена Тирон поет почти без акцента), что для российской альтернативной сцены вполне характерно.

Sun Q. After This​

Надеюсь, что российская альтернативная сцена будет как-то развиваться. Конечно, эта музыка в России абсолютно не в тренде, это не скандальный рэп, это не популярный в достаточно узких, но шумных кругах панк и постпанк, но, как вы понимаете, музыка без разнообразия – монотонная музыка. Поэтому я всячески выступаю за любую альтернативу всему.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 99):

1. Piano Magic (UK). Landline, LP Closure

2. No Cars (Japan/UK). Casio, LP Welcome to Yoko's Hot Spring

3. The Young Mothers (USA/Norway). Shanghai, LP Morose

4. Emmanuel Habumuremy & Ange Kamagaju (Rwanda). Ihorere, LP Abatwa: Why Did We Stop Growing Tall?

5. С коленями как у птицы (Россия). Шёл по, LP Beat

6. Davydov (Россия). Little Cryer, LP Yanta's Child

7. Red Red Rose (Россия). RRR, LP The Light

8. Невидимки, cмотрящие на ботинки (Россия). Канифоль, LP Канифоль

9. Sun Q (Россия). After This, LP Charms

10. Do Make Say Think (Canada). War on Torpor, LP Stubborn Persistent Illusions

11. The Burning Hell (Canada). The Troll, LP Revival Beach