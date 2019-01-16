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Суд в Москве продлил арест для всех украинских моряков

Заседание в Лефортовском суде 15 января

Лефортовский суд Москвы в среду продлил до апреля арест еще четырех украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Накануне, 15 января, суд продлил арест 20 моряков. Теперь все украинские участники конфликта останутся под стражей, как минимум, до апреля.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе Федеральной службы безопасности. Украинских моряков обвиняют в нарушении государственной границы. Адвокаты заявили ряд ходатайств, большую часть, в том числе о признании обвиняемых военнопленными, суд отклонил.

В срелу суд рассматривал вопроc о продлении ареста капитана протараненного российском катером буксира "Яны капу" Владимира Лисового, старшего матроса и радиста буксира Виктора Беспальченко и Владимира Варимеза и старшины первой статьи артилеррийского катера "Никополь" Владислава Костышина.

  • 24 украинских военнослужащих были задержаны 25 ноября, когда российские пограничные корабли захватили три украинских военных корабля. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России.
  • Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Российские власти заявили, что украинские военные пошли на сознательную провокацию, президент Путин связал её с президентскими выборами на Украине.
  • Согласно позиции российских властей, моряки не могут быть военнопленными из-за отсутствия войны между Россией и Украиной. Лефортовский суд отказался отказался переносить вопрос о рассмотрении продлении арестов моряков в военный суд.​

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