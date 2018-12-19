Украина готовит новый поход военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море. Об этом в интервью Би-би-си заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов. Предыдущая такая попытка закончилась пограничным конфликтом и захватом трёх украинских кораблей Россией.
“Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря”, – заявил политик в ответ на вопрос о новых попытках украинских военных пройти через Керченский пролив.
- Турчинов не назвал сроки новой попытки пройти военными кораблями через Керченский пролив. Он отметил, что власти Украины пригласили в украинские порты в Азовском море корабли НАТО, однако альянс пока не ответил на приглашение. Турчинов надеется, что представители альянса будут присутствовать на украинских кораблях в качестве наблюдателей во время следующего похода.
- 25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма захватили три корабля военно-морских сил Украины, не пропущенные через Керченский пролив. На борту находились 24 украинских моряка, российский суд арестовал их на два месяца. Российские власти обвиняют украинцев в незаконном пересечении границы. Им грозит до шести лет лишения свободы.
- Украина обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент в Чёрном море актом агрессии. Президент Украины подписал закон, по которому в нескольких регионах страны вводится военное положение. 30 ноября стало известно, что Украина запретила въезд на территорию страны для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.
- ФСБ (в её ведении находится пограничная служба) в конце ноября заявляла, что украинские военные не были пропущены через Керченский пролив, так как отказались выполнять российские правила прохода через него. До этого украинская сторона выполняла российские правила, утверждает представитель российского МИД Мария Захарова.
- В 2007 году Россия и Украина подписали соглашение о правилах прохода судов через Керченский пролив, согласно которому любое судно, следующее через пролив, должно сообщать о своих намерениях в Керченский порт. Однако сейчас порт находится на аннексированной Россией территории. После аннексии Крыма Россия полностью контролирует выход в Азовское море.
- Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев готовит иск в Международный суд ООН с требованием признать ответственность России за акт агрессии в Керченском проливе.
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