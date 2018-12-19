Украина готовит новый поход военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море. Об этом в интервью Би-би-си заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов. Предыдущая такая попытка закончилась пограничным конфликтом и захватом трёх украинских кораблей Россией.

“Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря”, – заявил политик в ответ на вопрос о новых попытках украинских военных пройти через Керченский пролив.